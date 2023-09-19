Ждем тактических ракетных систем ATACMS: эксперт о визите Зеленского в США

Дополнительная задержка лишь еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и расширит этот конфликт, считает политический эксперт Максим Джигун.

В Вашингтоне президент Владимир Зеленский ожидает решения о предоставлении дальнобойных ракетных систем ATACMS. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Дальнобойное оружие и гарантии безопасности: программа-минимум визита Зеленского в США" сказал политический эксперт Максим Джигун.

"Как свидетельствует президент в недавнем интервью для иностранных медиа, от наступления сезона дождей, Украина не планирует сбавлять темпы наступления на фронте, и зима точно не станет периодом отдыха для России, потому что Украине нужно выиграть. А сделать это можно высокоточным, дальнобойным оружием", — отмечает он.

Итак, речь пойдет о предоставлении Украине армейских тактических ракетных систем MGM-140 (ATACMS). Они позволят Украине наносить удары по ключевым российским материально-техническим и логистическим целям, а также местам запуска крылатых ракет и БпЛА на временно оккупированных Россией украинских территориях. Именно об этом говорят американские сенаторы, которые накануне направили письмо к президенту США Джо Байдену с призывом отправить ракеты. "Дополнительная задержка только еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и расширит этот конфликт", — написали политики Роджер Уикер, Том Коттон, Сюзанна Коллинс и Линдси Грэм.

"Мне лично, как гражданину, очень хотелось бы услышать, что в нем появятся ракеты ATACMS, от которых мы очень зависимы на фронте, — добавляет Джигун. — Как свидетельствуют вокруг политические американские источники и их уважаемая пресса, решение такое может быть вызвано нежеланием президента Байдена затягивать войну и давать возможность россиянам восстановить силы за зиму, наскрести дополнительные резервы. Поэтому мы можем увидеть вскоре решение. Будет оружие, предназначенное для того, чтобы форсировать реки, Днепр. Потому что мы сейчас видим положительные сигналы с Херсонщины, о которых рано говорить. Но потребности украинской армии должны быть закрыты".

Напомним, ранее президент США Джо Байден обдумывает рекомендации Госдепа и Пентагона относительно поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS и вскоре должен принять окончательное решение. Белый дом уже заявил, что Байден хочет лично услышать от Зеленского о ситуации на фронте.

Больше читайте в материале Фокуса "Дальнобойное оружие и гарантии безопасности: программа-минимум визита Зеленского в США".