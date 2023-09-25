Подозреваемые в сотрудничестве с врагом и наводчики ракетных ударов просятся на обмен, — адвокат

На обмен могут идти только те, у кого есть приговор украинского суда — невозможно, задержав человека или просто предъявив ему подозрение, обменять.

Часть тех, кого обвиняют в наведении российских ракет на украинские города, сразу просятся на обмен в РФ, думают, что там будет им лучше. Об этом в комментарии Фокусу "Сотрудничество с врагом. Как вербуют и как наказывают наводчиков российских ракетных ударов на Украину" сказал адвокат Дмитрий Циплицкий. В его практике есть опыт защиты лиц, обвиняемых по ст. 114-2 — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины.

"Многие из тех, кто был у меня, еще на стадии досудебного расследования, после своего задержания в один голос кричали: "Мы хотим на обмен!", имея в виду, что желают быть переданными в РФ. То есть все они так или иначе, в той или иной степени — причастны к преступлениям, которые им инкриминируются, — говорит он. — У меня вопросы только по одному парню, на мой взгляд, он "ждун" и то, что он рассказывал, было сфальсифицировано. Он говорил, что не хочет ехать в РФ. Все остальные писали заявления на обмен".

Юрист добавляет, что на обмен могут идти только те, у кого есть приговор украинского суда. Сейчас невозможно, задержав человека или просто предъявив ему подозрение, обменять. Но были случаи, когда меняли до вступления приговора в законную силу. Они все соглашаются на упрощенную процедуру рассмотрения.

"Когда такие люди соглашаются на обмен, неюридическим языком скажу, это хорошо. В обмен на 30-40 купленных неграждан Украины, лиц без украинской души, мы можем вернуть своих ребят. Многие из тех, кто стремится пойти на обмен, искренне верят, что там им будет лучше", — заключает адвокат. Он отмечает, что и некоторых из его бывших подзащитных уже обменяли.

Напомним, недавно в Чернигове задержали наводчика ударов войск РФ, а в Донецкой области задержали информатора РФ, который корректировал удары голосовыми сообщениями.

Больше читайте в материале Фокуса "Сотрудничество с врагом. Как вербуют и как наказывают наводчиков российских ракетных ударов на Украину".