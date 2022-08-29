Зарабатывал на программе из PlayMarket: в Чернигове задержали наводчика ударов войск РФ

Прибывший из Севастополя мужчина фотографировал школы, остановки транспорта и поврежденные объекты. Внимание полицейских привлекло приложение, через которое он отправлял информацию с точной геолокацией.

В Черниговской области мужчина передавал российским военным информацию об инфраструктурных и гражданских объектах с помощью приложения в смартфоне. Об этом сообщила Патрульная полиция Черниговской области в Facebook.

В полицию обратилась директор одной из черниговских средних школ. Она видела, как на территории учебного заведения неизвестный мужчина фотографировал здание и укрытие. По указанному адресу немедленно направили экипаж патрульной полиции, мужчину сразу задержали.

Полицейские выяснили, что это был 49-летний уроженец Севастополя, в 2016 году он переехал в Чернигов и получил статус внутриперемещенного лица. Мужчина не смог объяснить, что он делал на территории учебного заведения. Его сразу доставили в Черниговское районное управление полиции, туда же прибыли сотрудники СБУ.

Фото объектов для ВС РФ — как работает программа

Одно из установленных приложений в смартфоне задержанного вызвало у патрульных вопросы. Алгоритм его работы таков – сначала фотографируются определенные объекты, далее указываются адреса и точная геолокация.

Пользователь, таким образом, выполняет задания и получает деньги. В полиции отметили, что это приложение входит в список софта, с помощью которого враг получает разведывательную информацию. Служба безопасности Украины неоднократно информировала об этом опасном программном обеспечении для мобильных устройств.

В одном из Telegram-каналов отметили, что оккупанты специально создали приложение для Android-устройств и загрузили его на PlayMarket. Аппс предлагает фиксировать остановки транспорта, школы, режимные объекты и все поврежденные здания. Оплата за выполненное задание проходит в криптовалюте Tether (USDT).

Программа по принципу работы схожа с приложением Foap. Ее называют полноценной платформой для покупки/продажи фотографий. Foap просит пользователей подключить учетную запись Facebook к приложению, при загрузке фото, но это действие можно пропустить.

[ + – ] Foap называют полноценной платформой для покупки и продажи фотографий

Field Agent тоже позволяет отправлять фото с телефона и зарабатывать на этом. Разработчики называют аппс платформой для "полевых аудиторов". Система Field Agent работает по принципу заданий и обязательных геолокационных меток на фото.

"Яндекс" создал приложение "Толока" для желающих заработать в интернете на выполнении заданий. В задания входят сравнение картинок, страниц, результатов поиска, полевые задания и поиск информации в интернете.

[ + – ] В приложении "Толока" зарабатывают на выполнении заданий

Задержанный сказал полиции, что использовал программу для дополнительного заработка. Кроме школы, он фотографировал остановки общественного транспорта и другие объекты. За некоторую предоставленную информацию он уже получил оплату.

Фокусу не удалось идентифицировать Аппс, которым пользовался задержанный.

Напомним, что в приложении "Воздушная тревога" появились новые оповещения о химической и радиационной опасности. Обновления доступны пользователям iOS, Android и Huawei.

Фокус ранее писал о появлении в России новой соцсети под названием "Грустнограм" — там ищут "грустных соотечественников" и вместо нормальных "лайков" ставятся разбитые сердца.

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