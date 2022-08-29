Заробляв на програмі з PlayMarket: у Чернігові затримали навідника ударів військ РФ

Чоловік, який прибув із Севастополя, фотографував школи, зупинки транспорту та пошкоджені об'єкти. Увагу поліцейських привернув додаток, через який він надсилав інформацію з точною геолокацією.

У Чернігівській області чоловік передавав російським військовим інформацію про інфраструктурні та цивільні об'єкти за допомогою програми у смартфоні. Про це повідомила Патрульна поліція Чернігівської області у Facebook.

До поліції звернулася директорка однієї з чернігівських середніх шкіл. Вона бачила, як на території навчального закладу невідомий чоловік фотографував будівлю та укриття. На вказану адресу негайно направили екіпаж патрульної поліції, чоловіка одразу затримали.

Поліцейські з'ясували, що це був 49-річний уродженець Севастополя, у 2016 році він переїхав до Чернігова та отримав статус внутрішньопереміщеної особи. Чоловік не зміг пояснити, що робив на території навчального закладу. Його одразу доставили до Чернігівського районного управління поліції, туди ж прибули співробітники СБУ.

Фото об'єктів для ЗС РФ — як працює програма

Одна із встановлених програм у смартфоні затриманого викликала у патрульних питання. Алгоритм її роботи такий — спочатку фотографуються певні об'єкти, далі вказуються адреси та точна геолокація.

Користувач у такий спосіб виконує завдання та отримує гроші. У поліції зазначили, що ця програма входить до списку софту, за допомогою якого ворог отримує розвідувальну інформацію. Служба безпеки України неодноразово інформувала про це небезпечне програмне забезпечення для мобільних пристроїв.

В одному з Telegram-каналів зазначили, що окупанти спеціально створили додаток для Android-пристроїв та завантажили його на PlayMarket. Програма пропонує фіксувати зупинки транспорту, школи, режимні об'єкти та всі пошкоджені будівлі. Оплата за виконане завдання відбувається у криптовалюті Tether (USDT).

Програма за принципом роботи схожа на додаток Foap. Її називають повноцінною платформою для купівлі/продажу фотографій. Foap просить користувачів під'єднати обліковий запис Facebook до програми, завантажуючи фото, але цю дію можна пропустити.

[ + – ] Foap називають повноцінною платформою для купівлі та продажу фотографій

Field Agent також дозволяє відправляти фото з телефону та заробляти на цьому. Розробники називають програму платформою для "польових аудиторів". Система Field Agent працює за принципом завдань та обов'язкових геолокаційних міток на фото.

"Яндекс" створив програму "Толока" для охочих заробити в інтернеті на виконанні завдань. До завдань входять порівняння картинок, сторінок, результатів пошуку, польові завдання та пошук інформації в інтернеті.

[ + – ] У додатку "Толока" заробляють на виконанні завдань

Затриманий сказав поліції, що використав програму для додаткового заробітку. Окрім школи, він фотографував зупинки громадського транспорту та інші об'єкти. За деяку надану інформацію він уже отримав оплату.

Фокус не вдалося ідентифікувати програму, якою користувався затриманий.

Нагадаємо, що у додатку "Повітряна тривога" з'явилися нові сповіщення про хімічну та радіаційну небезпеку. Оновлення доступні користувачам iOS, Android та Huawei.

Фокус раніше писав про появу в Росії нової соцмережі під назвою "Сумнограм" — там шукають "сумних земляків" і замість нормальних "лайків" ставляться розбиті серця.

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