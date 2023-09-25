Если Украина не хочет дружить с Польшей, то мы справимся, — канцелярия президента Дуды

По словам Марцина Пшидача, если Украина не хочет "дружить с Польшей и не стремится к этой дружбе", то Польша справится. В то же время он подчеркнул, что "охлаждение отношений между Польшей и Украиной не следует называть конфликтом".

Глава бюро по международной политике канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что на месте украинских политиков и дипломатов он бы искал союзников, укреплял действующие альянсы и партнерство, которое сложилось между дружественными странами. Об этом сообщает PAP.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на пути из США и Канады он посетил Люблин, где вручил государственные награды польским волонтерам.

Как отмечают в издании, журналисты спросили главу президентского Бюро внешней политики Марцина Пшидача в понедельник о том, почему Зеленский не встретился с польской делегацией в Люблине.

Министр отметил, что это была лишь техническая поездка и что такие ситуации случались много раз раньше. Однако, как часто Зеленский путешествовал по Польше, не разглашается.

"3 Киева или Львова невозможно вылететь, поэтому я думаю, что если бы этим не интересовались 3MI, то и об этой поездке никто бы не знал", — оценил он.

Однако, как он отметил, на месте украинских политиков и дипломатов он бы искал союзников, укреплял действующие альянсы и партнерство, которое сложилось между дружественными странами.

На вопрос, обиделась ли Польша на украинского президента за его слова в ООН в прошлый вторник, он ответил:

"Польша интенсивно поддерживала Украину в последние годы. Конечно, это частично это было обусловлено нашими интересами, но мы приняли более миллиона украинских беженцев. И после всего этого в ООН, в адрес 192 других стран, звучат такие слова. Нам трудно не воспринимать это очень критично".

"Охлаждение" отношений между Польшей и Украиной

Марцин Пшидач подчеркнул, что охлаждение отношений между Польшей и Украиной не следует, однако, называть конфликтом.

"Это неприемлемая, несправедливая оценка с украинской стороны и поведение, которое трудно понять", — сказал он.

Отвечая на вопрос о причинах такого отношения с украинской стороны, он указал на существование различных бизнес-вопросов, внутренние проблемы и олигархию.

"Возможно, у президента Зеленского с всевозможные внутренние экономические условия. Возможно, там есть компании, которые могут по-разному давить или ожидать чего-то", — сказал он.

В то же время он отметил, что Украина должна быть заинтересована в том, чтобы дружить с Польшей.

"Украина должна понимать, что в интересах всех нас не дать себя разделить, потому что от этого выиграет только Москва. 3 другой стороны, если Украина не хочет дружить с Польшей и не стремится к этой дружбе, то, конечно, мы справимся. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас государство, которое хорошо функционирует. Это Украина сегодня в беде, и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддержала. Если нет, то мы никого ни к чему не будем принуждать", — заявил министр.

Напомним, с середины сентября 2023 года продолжается недоразумение между Украиной и Польшей из-за запрета перевозки украинской сельскохозяйственной продукции. Польское правительство настаивает, что не будет отменять эмбарго, даже вопреки решению ЕС.

Один из аргументов в пользу эмбарго — якобы защита местных фермеров, которые теряют средства из-за импортного зерна. Также прозвучали заявления о прекращении военной помощи, которую Украина получала от Польши.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на произошедшее, привязав к нему поведение стран запада.