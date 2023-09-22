"Запад сливает": Лукашенко прокомментировал заявления Польши по зерну и оружию Украине

Белорусский президент уверен, что Польша давит на Украину, потому что ее к этому принудили США. Тем временем Беларусь будет защищаться от стран запада — будет тратить деньги на беспилотники.

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С середины сентября 2023 года продолжается недоразумение между Украиной и Польшей из-за запрета перевозки украинской сельскохозяйственной продукции. Польское правительство настаивает, что не будет отменять эмбарго, даже вопреки решению ЕС. Один из аргументов в пользу эмбарго — якобы защита местных фермеров, которые теряют деньги из-за импортного зерна. Также прозвучали заявления о прекращении военной помощи, которую Украина получала от Польши. Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на событие, привязав к нему поведение стран запада. Об этом рассказали в Telegram-канале агентства "РИА-Новости".

Лукашенко принял участие в региональном семинаре "О развитии животноводства в Республике Беларусь в Солиногорске". Сперва он рассказал присутствующим о важности увеличения поголовья скота. Затем решил поговорить на внешнеполитическую тематику.

Белорусский президент уверен, чтобы США вливает "огромные средства" в экономику Беларуси. Поэтому критика Украины, которая звучит из уст польских политиков, "появилась не просто так". По его мнению, на самом деле все происходит по приказу запада, который решил больше не поддерживать Зеленского.

"Из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть на это не будет", — сказал Лукашенко.

В завершение внешнеполитических тезисов белорусский президент в очередной раз напомнил, что ему нужно защищаться, в том числе — от "бешеных политиков Польши".

Несколько слов политик сказал и относительно наращивания военных сил. В частности, напомнил о массированных ударах, которые в последнее время происходят в России. Перед ним, по его словам, встала дилемма: делать мелиорацию или запасаться дронами? Говорит, что это "бешеные деньги, но жизнь дороже".

Экспорт зерна из Украины: детали

Отметим, 15 сентября Евросоюз принял решение об отмене эмбарго на провоз украинского зерна несколькими европейскими странами: Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией. Правительства этих стран запретили ввоз зерна, при этом проигнорировали отмену действия зернового соглашения со стороны президента России Владимира Путина. Украинское правительство заявило, что будет искать справедливости в суде.

После отмены зерновой сделки Россия начала массированные обстрелы морских и речных портов Украины. В частности, произошло несколько десятков ударов по Одессе, Черноморску, Измаилу, Рени. При этом страны-соседи в этот момент решили заблокировать еще и сухопутный путь для украинского зерна.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября посетил с официальным визитом США. Во время визита он встретился с президентом США Джо Байденом: после этого было объявлено о выделении более 300 млн пакета военной помощи. Кроме того, украинский президент критически высказался относительно действий польских чиновников: сказал, что не ожидал такого от соседей.