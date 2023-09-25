Из Белого дома прислали письмо с реформами и изменениями, которые должна сделать Украина, — СМИ (фото)

По информации журналистов, в письме прописаны реформы, касающиеся функционирования Наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов, судебной ветви власти и тому подобное.

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл якобы отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей военной помощи."Украинская правда" 25 сентября опубликовала перевод этого письма.

По данным издания, это письмо было также отправлено в адрес Офиса президента Украины и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

В документе прописаны изменения и реформы по приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев. В частности они касаются функционирования Наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.

Согласно документу, который опубликовали журналисты, предлагается усилить: Агенстство по розыску и менеджменту активов (АРМА); Счетную палату Украины (СПУ); Государственную аудиторскую службу Украины (ГАСУ).

Внедрить программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию. При этом, сопровождать процесс либерализации механизмами социальной защиты для смягчения влияния на более бедные слои населения.

Также приоритетными в течение года указаны изменения в работе Министерства обороны и всех силовых ведомств Украины.

Издание "Украинская правда" опубликовало перевод письма:

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Напомним, 15 сентября Фокус писал о том, что Шмыгаль анонсировал начало пенсионной реформы. Правительство приняло проект бюджета на 2024 год, который имеет целью стимулирование экономики и трансформацию нашей страны путем внедрения немалого количества новаций.