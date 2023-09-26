Украина выполнила все рекомендации ЕК и готова к переговорам о вступлении в ЕС, — Шмыгаль (видео)

На правительственном уровне почти полностью завершены семь блоков реформ, которые выдвинул Европейский Союз для сохранения статуса кандидата нашему государству.

Украина завершает выполнение рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз. Об этом заявил руководитель Кабмина Денис Шмыгаль на соответствующем заседании.

Он рассказал, что после утверждения государственной целевой программы "Единство в разнообразии" можно обсуждать полное завершение выполнения всех семи рекомендаций со стороны евросообщества. Указанная программа предусматривает создание условий для реализации прав и возможностей и коренных народов, а также национальных меньшинств.

Шмыгаль также отчитался, что удалось сделать Кабмину. Он перечислил результаты работы:

разработаны подзаконные акты во исполнение нового закона о национальных меньшинствах;

стартовала реформа Конституционного суда и сейчас Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией;

перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей;

заработало законодательство о медиа и рекламе;

выполнены рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона;

наработана нормативно-правовая база по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF.

Выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, как отметил Шмыгаль, на правительственном уровне полностью завершено.

"Вместе работаем на общий результат, победу над агрессором", — заявил руководитель правительства.

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Вступление Украины в Евросоюз: семь требований ЕК

В ЕС считают наше государство должно пройти реформирование определенных секторов. Семь блоков реформ, которые выдвинул Европейский Союз для сохранения статуса кандидата.

продолжение судебной реформы;

борьба с отмыванием средств;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

реформа Конституционного суда;

воплощение антиолигархического закона;

изменение законодательства о нацменьшинствах;

антикоррупция, включая назначение руководителя САП.

Напомним, 21 сентября депутаты Верховной Рады заявили, что 99% требований по вступлению Украины в ЕС выполнили. 21 сентября депутаты проголосовали за два законопроекта, которые касаются требований ЕС — относительно нацменьшинств и финансового мониторинга.