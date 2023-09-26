Украина выполнила все рекомендации ЕК и готова к переговорам о вступлении в ЕС, — Шмыгаль (видео)

На правительственном уровне почти полностью завершены семь блоков реформ, которые выдвинул Европейский Союз для сохранения статуса кандидата нашему государству.

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Украина завершает выполнение рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по вступлению в Европейский Союз. Об этом заявил руководитель Кабмина Денис Шмыгаль на соответствующем заседании.

Он рассказал, что после утверждения государственной целевой программы "Единство в разнообразии" можно обсуждать полное завершение выполнения всех семи рекомендаций со стороны евросообщества. Указанная программа предусматривает создание условий для реализации прав и возможностей и коренных народов, а также национальных меньшинств.

Шмыгаль также отчитался, что удалось сделать Кабмину. Он перечислил результаты работы:

разработаны подзаконные акты во исполнение нового закона о национальных меньшинствах;

стартовала реформа Конституционного суда и сейчас Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией;

перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей;

заработало законодательство о медиа и рекламе;

выполнены рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона;

наработана нормативно-правовая база по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF.

Выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, как отметил Шмыгаль, на правительственном уровне полностью завершено.

"Вместе работаем на общий результат, победу над агрессором", — заявил руководитель правительства.

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Вступление Украины в Евросоюз: семь требований ЕК

В ЕС считают наше государство должно пройти реформирование определенных секторов. Семь блоков реформ, которые выдвинул Европейский Союз для сохранения статуса кандидата.

продолжение судебной реформы;

борьба с отмыванием средств;

согласование аудиовизуального законодательства с европейским;

реформа Конституционного суда;

воплощение антиолигархического закона;

изменение законодательства о нацменьшинствах;

антикоррупция, включая назначение руководителя САП.

Напомним, 21 сентября депутаты Верховной Рады заявили, что 99% требований по вступлению Украины в ЕС выполнили. 21 сентября депутаты проголосовали за два законопроекта, которые касаются требований ЕС — относительно нацменьшинств и финансового мониторинга.