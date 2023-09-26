Україна виконала усі рекомендації ЄК та готова до перемовин щодо вступу до ЄС, – Шмигаль (відео)

На урядовому рівні майже повністю завершенні сім блоків реформ, які оголосив Європейський Союз для збереження статусу кандидата нашій державі.

Related video

Україна завершує виконання рекомендацій Європейської комісії для початку перемовин стосовно вступу до Європейського Союзу. Про це заявив керівник Кабміну Денис Шмигаль на відповідному засіданні.

Він розповів, що після затвердження державної цільової програми "Єдність у розмаїтті" можна обговорювати повне завершення виконання усіх семи рекомендацій з боку євроспільноти. Вказана програма передбачає створення умов для реалізації прав і можливостей та корінних народів, а також національних меншин.

Шмигаль також відзвітував, що вдалось зробити Кабміну. Він перелічив результати роботи:

розроблені підзаконні акти на виконання нового закону про національні меншини;

стартувала реформа Конституційного суду і наразі Україна працює в постійних консультаціях із Венеційською комісією;

перезавантажено Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів;

запрацювало законодавство про медіа та рекламу;

виконано рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону;

напрацьовано нормативно-правову базу з боротьби з відмиванням грошей у межах стандартів FATF.

Виконання семи рекомендацій Єврокомісії, як зазначив Шмигаль, на урядовому рівні повністю завершено.

"Разом працюємо на спільний результат, перемогу над агресором", – заявив керівник уряду.

дивитися з 57 сек

Вступ України в Євросоюз: сім вимог ЄК

У ЄС вважають наша держава повинна пройти реформування певних секторів. Сім блоків реформ, які висунув Європейський Союз для збереження статусу кандидата.

продовження судової реформи;

боротьба з відмиванням коштів;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

реформа Конституційного суду;

втілення антиолігархічного закону;

зміна законодавства про нацменшини;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП.

Нагадаємо, 21 вересня депутати Верховної Ради заявили, що 99% вимог щодо вступу України до ЄС виконали. 21 вересня депутати проголосували за два законопроєкти, які стосуються вимог ЄС — щодо нацменшин та фінансового моніторингу.