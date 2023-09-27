"Стремимся помочь украинскому народу": в США высказались о предложенных Киеву реформах

По словам президента США Джо Байдена, усилия союзников направлены на создание в Украине среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать

В США прокомментировали перечень реформ, предоставленный Киеву для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. Соответствующе заявление было опубликовано на официальном сайте американского посольства в Украине 26 сентября.

В публикации говорится, что реформы были предложены Киеву в рамках продолжающегося диалога с Украиной и сторонами, которые заинтересованы в ее будущем успехе.

Сообщается, что упомянутый список может служить основой для консультаций с украинскими властями и ключевыми партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в Европейский союз. В посольстве подчеркнули, что США "решительно поддерживают" вступление Украины в ЕС.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что эти усилия направлены на выявление приоритетов и консолидацию реформирования с Киевом и ключевыми заинтересованными сторонами.

Посольство также напомнили о словах, сказанных президентом США Джо Байденом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме.

"Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", — процитировали в ведомстве американского лидера.

Напомним, 25 сентября СМИ сообщили, что заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл якобы отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей военной помощи.

Журналисты также опубликовали рабочий проект реформ, которые Вашингтон, а также европейские партнеры ожидают от Киева. В списке несколько блоков, для каждого из которых определены конкретные сроки от трех до 18 месяцев.