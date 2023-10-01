"Отвлечь Запад от Украины": Кремль может атаковать НАТО с неожиданной стороны, — СМИ

Научный сотрудник Фонда защиты демократии Ивана Страднер считает, что Кремль настроен начать гибридную агрессию против НАТО там, где Альянс имеет самые слабые позиции.

Поскольку Российская Федерация терпит неудачи на Украине, непосредственная угроза членам НАТО, таким как Польша и страны Балтии, может быть несколько смягчена. Вероятно, новой точкой приложения дестабилизирующих усилий Москвы станут Балканы. Именно на Балканах находится самый слабый фланг НАТО, что представляет собой подходящую цель для амбиций России. Так считает научный сотрудник Фонда защиты демократии Ивана Страднер, сообщает The Telegraph.

По мнению автора публикации, Владимир Путин поставил себе цель " разрушить НАТО и выявить уязвимые места Альянса".

На этой неделе, в ходе одного из самых жестоких столкновений с тех пор, как Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, десятки хорошо вооруженных этнических сербов напали на полицию на севере Косово и забаррикадировались в православной церкви. В результате инцидента погиб один полицейский и трое нападавших.

"Эта эскалация — мечта Москвы. Сербия и Россия уже несколько месяцев готовят сербов к эскалации в Косово, разжигая напряженность на Балканах, чтобы отвлечь Запад от войны в Украине", — говорится в материале.

По данным Иваны Страднер, информационное пространство было наполнено пропагандой, повторяющей старое утверждение о том, что Косово принадлежит Сербии. Подобная риторика и раньше разжигала этническое насилие в регионе.

Президент РФ Владимир Путин может использовать гибридную войну, чтобы дестабилизировать регион и сделать Россию единственным надежным переговорщиком там.

"Этот план преследует три цели: отвлечь Запад от Украины, укрепить позиции Москвы в регионе и дать Путину рычаги воздействия на западные державы, если они хотят предотвратить эскалацию конфликта в регионе… Несмотря на общее военное превосходство НАТО, у него слабые позиции на Балканах, и Россия продолжает побеждать его там. Настало время НАТО усилить свое присутствие в регионе и перевести Россию в оборону", – пишет автор публикации.

Напомним, 24 сентября сообщалось, что премьер-министр Косово Альбин Курти обвинил Сербию в поддержке террористов и объявил о начале контртеррористической операции.

Кроме этого, Фокус писал, что вооруженные люди на бронетехнике ворвались в село Баньска в Косово, вступили в перестрелку с полицией и забаррикадировавшись в одном из монастырей.