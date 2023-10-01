Обсудили насущные потребности: Боррель рассказал о военной помощи для Украины от ЕС

За время полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Евросоюз выделил нашей стране 80 млрд евро помощи, 25 млрд из которых пошли на нужды военных.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время своего визита в Киев поговорил с министром обороны Украины о том, чем Евросоюз еще может помочь нашей стране в войне с Россией. Об этом дипломат рассказал во время пресс-конференции в воскресенье, 1 октября.

"Для меня была большая честь встретиться с новым министром обороны. У меня была возможность пообщаться с ним и поздравить с новым назначением. Я поблагодарил его за все усилия, которые он делает. Мы говорили о нашей поддержке, поддержке украинской армии" — сказал Боррель.

Глава внешнеполитической службы ЕС сразу предупредил журналистов о том, что не может поделиться с ними всей информацией по этому поводу. Однако уточнил, что вместе с Рустемом Умеровым пытался определить приоритетные направления поддержки для Украины.

"Говорили о том, что еще можем сделать и какие еще насущные потребности в плане обеспечения боеприпасами и образцами оружия", — уточнил Жозеп Боррель.

Кроме того глава европейской дипломатии пытался вместе с главой профильного министерства разобраться, почему в некоторых случаях поддержка Евросоюза не воспринимается столь важной, насколько она есть.

"Я хотел отметить цифры и объяснял ему, что мы оказали поддержку на сумму более чем в 25 млрд евро. И это только военная поддержка. А общая помощь составляет сумму 80 млрд евро. Это самая большая сумма, которую мы вообще выделяли на такой тип поддержки", — подчеркнул политик во время пресс-конференции.

Напомним, в конце сентября страны ЕС продлили срок действия временной защиты для украинцев. Механизм временной защиты позволяет облегчить нагрузку на отдельные страны-члены ЕС и предоставить беженцам согласованные права на всей территории Евросоюза.

В это же время Венгрия выдвинула условие для помощи Украине. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт не хочет мешать европейским странам поддерживать Украину, однако сперва Венгрия должна получить "то, что ей причитается по закону".