Мораторий на встречи на высшем уровне: президент Украины и Польши не могут встретиться

Вероятно, следующие встречи состоятся уже после выборов и будут зависеть от их результатов.

У польского и украинского президентов было несколько возможностей встретиться за последние несколько недель, однако встреча так и не состоялась. Поляки взяли паузу — решили, что любой политический контакт, особенно на самом высоком уровне для них токсичен. Об этом в комментарии Фокусу говорит эксперт-международник Вадим Трюхан.

"Зеленский лично попытался сразу уладить ситуацию(произошедшую после публичного обсуждения проблемы с экспортом зерна). Когда возвращался из заокеанского турне через Польшу, приехал в Люблин, сделал очень неординарный с точки зрения дипломатии жест — публично наградил выдающихся поляков, которые многое сделали для помощи Украине во время этой войны, — пояснил он. — Однако во время церемонии награждения не было ни одного представителя власти. Даже мэра Люблина. А это значит, что поляки решили, что сейчас любой политический контакт, особенно на самом высоком уровне для них токсичен, взяли паузу. Вероятно, следующие встречи состоятся уже после выборов и будут зависеть от их результатов. Если партия ПиС останется у власти, то Украине придется с ней восстанавливать нормальный уровень отношений. Если же это будет большая коалиция, где бывший президент Европейского совета Дональд Туск будет играть ведущую роль, будет другая история. Можно будет начать с чистого листа. Ведь эта партия и те, которые войдут с ней в коалицию, фактически не были участниками этого конфликта".

Напомним, во время проведения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке украинский и польский президенты должны были провести двустороннюю встречу, которая в итоге не состоялась. Официально — из-за нестыковки в графиках.

Больше читайте в материале Фокуса "Скелеты в шкафу: какие последствия будут иметь для Украины разногласия с Польшей".