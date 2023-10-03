В МИД Словакии обвинили Россию во вмешательстве в выборы: в РФ отреагировали

Во внешнеполитическом ведомстве Словакии выразили протест против слов начальника российской разведки Сергея Нарышкина о выборах. В посольстве РФ назвали обвинения словацкой стороны "искусственно выстроенными".

Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики вызвало посла российской Федерации в связи с высказываниями директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о выборах в Словакии. Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

В МИД Словакии выразили протест против высказываний представителей российской разведки, которые ставят под сомнение честность выборов в стране.

"Мы считаем подобную преднамеренно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством в наш избирательный процесс" — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также призвали Россию прекратить распространение дезинформации о Словакии, так как это ухудшает отношения между странами и противоречат принципам международных отношений.

Что говорят в РФ

На странице посольства России в Словакии в Facebook появилось заявление, в котором обвинения словацкого ведомства названы "искусственно выстроенными". В ведомстве утверждают, что РФ якобы не вмешивается во внутренние дела других государств.

"Жаль, что в Братиславе предпринимаются шаги по дальнейшему ухудшению некогда дружественных отношений между нашими странами, которые уже находятся в глубоком кризисе, и что антироссийская "карточка" играет во внутриполитическую игру", — заявили в посольстве.

Что сказал Нарышкин

В заявлении директора Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) Сергея Нарышкина, опубликованном на официальном сайте ведомства 28 сентября, сказано, что в последнее время администрация президента США Джо Байдена якобы "усилила вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии".

По словам Нарышкина, Вашингтон не хочет, чтобы в Европе появился еще один "национальноориентированный Виктор Орбан", поэтому американцы якобы дали распоряжение своим союзникам в ЕС "провести целенаправленную работу" для получения определенных результатов голосования.

"С учетом этих реалий предстоящие выборы в Словакии вряд ли можно воспринимать как демократичное и свободное от внешнего воздействия волеизъявление народа", — заключил директор СВР РФ.

Напомним, 1 октября стало известно, что оппозиционная партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо, которая категорически выступает против военной поддержки Украины, победила на парламентских выборах в стране.

Ранее, 29 сентября мы писали о том, что Роберт Фицо транслирует российскую пропаганду, заявляя, что Владимир Путин якобы решил вторгнуться в Украину из-за "украинских нацистов и фашистов".