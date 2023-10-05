Турция запланировала встречу по миру в Украине: РФ не приглашают, — Bloomberg

Встреча предварительно запланирована на конец октября в Стамбуле. Участники будут обсуждать идеи достижения мира в Украине.

Власти Турции инициировали проведение в Стамбуле крупной международной встречи по обсуждению мира в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Событие предварительно запланировано на конец этого месяца в Стамбуле. По данным агентства, на встрече будут обсуждаться "пути достижения долгосрочного мира в Украине". Также на повестке дня планируют обсудить мирный план президента Украины Владимира Зеленского и намерения Киева провести в 2023 году глобальную встречу для обсуждения этой инициативы.

Ожидается, что во встрече примет участие ограниченное количество официальных лиц, в частности, представители США. Белый дом еще не определился, кто именно от них будет участвовать.

Россия на встречу не приглашена и ранее осудила предыдущие встречи как нелегитимные. Также неизвестно, направят ли своего представителя власти Китая.

Напомним, что в США продолжаются политические разборки, которые могут негативно повлиять на поддержку Украины. Поддержка Украины в Конгрессе неуклонно уменьшается даже среди тех республиканцев, которые ранее очень активно поддерживали Киев.

Ранее сообщалось, что республиканцы в США готовы использовать Украину, чтобы довести ситуацию до катастрофы. Ситуация с принятием американского бюджета показала, что Украина будет становиться заложницей и следует ожидать скептицизм и даже антиукраинскую риторику в США.