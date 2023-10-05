"Нам поздно волноваться": Зеленский отреагировал на события в США по поддержке Украины (видео)

По словам главы государства, во время последнего визита в США он услышал от президента США Джо Байдена заверения в "100% поддержке" Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не стоит волноваться относительно помощи и поддержки союзников на фоне последних событий в США. Он отметил, что глава Соединенных штатов Америки Джо Байден заверил в 100% поддержке украинцев. Об этом стало известно из заявления президента Владимира Зеленского в ходе общения с журналистами в испанской Гранаде.

Главе государства задали вопрос о том, ощущает ли он беспокойство из-за последних политических событий, происходящих в США.

"Я думаю, в Украине мы перестали волноваться с первого дня полномасштабной войны. Поздно нам уже волноваться. Я думаю, нам нужно работать", — заявил Зеленский.

Он добавил, что в ходе своего последнего визита в США, он получил заверения от президента США Джо Байдена о "100% поддержке" со стороны Белого дома, а также заверения о двухпартийной поддержке со стороны Конгресса.

"Конечно, в США сложный избирательный период, разные голоса раздаются, некоторые из них очень странные. Мы будем говорить об этом сегодня", — сказал Зеленский.

Напомним, 30 сентября в Конгрессе США поддержали законопроект, который лишает Украину военной помощи. Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств на помощь Украине.

1 октября американский президент подписал одобренный Конгрессом проект бюджета США.

После этого новый министр обороны Украины Рустем Умеров поговорил по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином, который призвал Киев не беспокоиться, ведь Вашингтон продолжит выделять военную помощь.