Избили так, что признался в убийстве девятерых, — эксперт о давлении на украинских военнопленных

Многие военнопленные, которых сейчас "судят" в Донецке содержатся в Калининской исправительной колонии № 27 в оккупированной Горловке. Там есть отдельные помещения, где находятся защитники Мариуполя.

Украинских военнопленных, которых осуждают в оккупированном Донецке, заставляют признаваться в преступлениях, применяя пытки. Об этом Фокусу для материала "Массовые приговоры для пленных в РФ: как россияне выбивают признания и в чем обвиняют украинцев" сказала представитель правозащитной организации Медийная инициатива за права человека, которая следит за процессами, организованными РФ, над украинскими военнопленными Елена Белячкова.

"Россияне очень сосредоточены на том, чтобы собрать какую-то "доказательную базу" относительно событий в захваченном Мариуполе. Приходится слышать от бывших пленных, что в "опросниках", которые им дают в начале плена есть много вопросов именно о событиях в этом городе. На них должны отвечать даже те, кто был захвачен на других направлениях, — говорит она, — В Мариуполе очень много смертей гражданских, Россия хочет обвинить в них Украину, это очевидно. Но эти показания, если их так можно назвать, часто выбиваются пытками. В одном из интервью бывший военнопленный вспоминал, что парень из барака вернулся таким избитым, самостоятельно передвигаться не мог, — он "признался" в убийстве девяти человек. Чем слабее человек к физическим пыткам, к избиению, тем вероятнее, что он признается, больше на себя возьмет преступлений".

Елена Белячкова отмечает, что многие военнопленные, которых сейчас "судят" в Донецке содержатся в Калининской исправительной колонии № 27 в оккупированной Горловке. Там есть отдельные помещения, где находятся защитники Мариуполя — преимущественно морпехи. "Азов" там также есть, но его представителей держат отдельно в изоляторе, и также возят на суды.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Массовые приговоры для пленных в РФ: как россияне выбивают признания и в чем обвиняют украинцев".

Напомним, ранее в интервью Фокусу глава общественной организации — объединения семей военнопленных "Полигон 56" Елена Добича говорила, Россия осуждает украинских пленных, а дальше — будет засылать в Сибирь.

Фокус также писал, что в июне 2023 года в РФ начался суд над защитниками Мариуполя: пленным грозит пожизненное заключение.