"Это — жестокий фарс", — адвокат о процессах над военнопленными в Донецке

По словам адвоката Андрея Яковлева, на оккупированных территориях Россия превратила суд в полностью зависимую от власти организацию. Так называемые суды выполняют функции исполнительной власти.

Суды на оккупированных территориях — это продолжение исполнительной власти, которые выполняют только указания РФ, которая и контролирует части территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Массовые приговоры для пленных в РФ: как россияне выбивают признания и в чем обвиняют украинцев" сказал адвокат, партнер АО "Амбрела" Андрей Яковлев.

В Донецке и Луганске сейчас проходят судебные заседания над украинскими военнопленными, некоторых из них приговаривают к пожизненному заключению.

"Так называемые суды, которые действуют в оккупации, ни при каких условиях нельзя назвать независимыми и беспристрастными, — отмечает адвокат, — Люди, которые "расследуют", "поддерживают обвинение", "судят", фактически выполняют функции исполнительной власти, и на самом деле являются единственной частью репрессивного властного механизма. На оккупированных территориях Россия ликвидировала украинскую судебную систему и превратила суд в полностью зависимую от власти организацию".

А если эти органы не являются независимыми, не способными выполнять свою функцию, то можно утверждать, что они и не способны провести объективное расследование обстоятельств, которые имели место, и установить причастность к ним конкретных обвиняемых.

"Если взять последний доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором упоминается взрыв в колонии в Еленовке летом 2022 года. Эксперты указывают, что россияне не допускают на место преступления независимую миссию и собрали все его следы. Если они в таком важном преступлении, на которое обращает внимание весь мир, не допускают независимых экспертов, подбрасывают обломки HIMARS, то о чем это говорит? О том, что они искажают доказательства. И если они в этом случае так поступают, то почему не могут так поступить и в других случаях", — добавляет эксперт.

То есть когда говорим о рассмотрении в таких квазисудах обоснованности обвинения в совершении военных преступлений (а убийство мирных граждан — это военное преступление), вряд ли стоит ожидать объективного расследования. Особенно в тех условиях, когда большинство военнослужащих, освобожденных из плена, свидетельствуют о системных пытках.

"В условиях пыток невозможно получить качественные доказательства, — отмечает Андрей Яковлев, — Давно же определено, что пытки не применяются не только из-за гуманитарных ограничений, но и потому, что в случае применения пыток качество доказательств низкое. Это в Средневековье женщин пытали, чтобы они признали, что они ведьмы и летали. Юстиция, которая хочет установить правду, не может принимать во внимание показания, данные под пытками, потому что ни один человек не выдержит и будет давать те показания, которые освободят его от пыток".

К тому же в оккупации не может существовать надлежащей защиты обвиняемых. Родные военных, с которыми говорил Фокус, говорят о том, что им на оккупированных территориях не удается найти адвоката, способного защищать.

"Мы можем представить Фемиду, с завязанными глазами. С одной стороны на ухо ей шепчет прокурор, и она его слушает, потому что зависима от него как от представителя исполнительной власти, а с другой — некому оппонировать, тишина от защиты, потому что ее нет, как и нет независимых медиа, наблюдателей за процессом. В таких условиях суд превращается не жестокий фарс", — заключает Андрей Яковлев.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Массовые приговоры для пленных в РФ: как россияне выбивают признания и в чем обвиняют украинцев".

Ранее Фокус писал, что в июне 2023 года в РФ начался суд над защитниками Мариуполя: пленным грозит пожизненное заключение.