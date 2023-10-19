"Вдохновило получение ракет ATACMS": Зеленский провел телефонный разговор с Байденом (видео)

Украинский лидер отметил, что оборонные договоренности между Киевом и Вашингтоном успешно выполняются. Кроме того, обсуждается усиление дальнобойных возможностей Украины.

В четверг, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого поблагодарил Вашингтон за военную помощь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал украинского президента.

Лидеры двух стран обсудили дальнейшее усиление дальнобойных возможностей Украины. По словам Владимира Зеленского оборонные договоренности между Киевом и Вашингтоном успешно выполняются.

"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS, а наши воины успешно применяют их на поле боя", — отметил он.

В ходе разговора Владимир Зеленский упомянул о недавнем визите в Украину спецпредставителя США Пенни Прицкер. В рамках этой поездки состоялись переговоры о путях использования замороженных российских активов.

Владимир Зеленский также сообщил, что в этом месяце состоится большая международная встреча по "Формуле мира" в Мальте. Президент приветствовал решение США направить на мероприятие своего представителя.

"Благодарен Президенту Байдену, Конгрессу — обеим партиям — и всему американскому народу за мощную помощь и за лидерство — лидерство, которое помогает объединить мир ради защиты жизни и международного порядка, основанного на правилах", — сказал президент.

Напомним, 19 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США на постоянной основе будут предоставлять Украине ракеты ATACMS. По словам дипломата, это прямой результат договоренности президента Зеленского и президента Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне.

Аналитики Института исследования войны в своем отчете от 18 октября отметили, что не рассматривают возможную эскалацию со стороны Кремля как серьезную угрозу, и что США не перешли так называемую "красную линию", передав Украине ATACMS.