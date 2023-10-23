"Вагнер" не был частной военной кампанией, — эксперт

Группа "Вагнера" в Украине, в отличие от других стран, была доведена до того, что стала мощной вооруженной силой, которая служит интересам России.

Количество бойцов, привлеченных к войне, увеличилось в разы, а российский президент Владимир Путин признал, что формирование финансируется из государственного бюджета РФ. Об этом Фокусу говорит эксперт Медийной инициативы за права человека, адвокат, а ныне представитель юридического департамента МОУ Максим Тимочко.

Он объясняет: ситуация в Украине доказала, что вопрос "Вагнера" — это не вопрос частных военных кампаний. "И пусть они себя так называют, они даже могли повесить табличку с таким названием на входе в свой штаб. Но на самом деле — это сеть организованных группировок, которые действуют в Африке, Южной Америке и Украине. Это очень разветвленная организация. Возможно, не так хорошо структурирована", — говорит он.

Тимочко отмечает, что сейчас время решать, кто же такие для мира "вагнеровцы" и представители других подобных российских формирований: комбатанты, наемники или террористы.

"Это сложный вопрос. Потому что они в течение лет были причастны и к террористическим действиям, и к военным преступлениям. И сейчас все только усложняется. В Женевских конвенциях сказано, что вооруженные силы государства состоят из организованных и неорганизованных сил, которые подчиняются командованию. И "вагнеровцы" подпадают под это определение. Потому что есть неоспоримые факты, которые доказывают это. В частности, поставки им тяжелого вооружения, финансовой, логистической поддержки. Тем более сам Путин заявил о поддержке этой группы", — говорит он.

Напомним, 27 июня на встрече с силовиками, которые якобы "предотвратили" мятеж Пригожина, президент РФ Владимир Путин заявил, что содержание Группы "Вагнера" полностью обеспечивалось из государственного бюджета России.

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