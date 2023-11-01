Макрон встретился с Токаевым и похвалил его за отказ быть "вассалом любой власти"

Центральную Азию на Западе долгое время считали "задним двором" России. Поэтому внимание, в частности, Франции она привлекла после начала войны в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан 1 ноября в рамках первого этапа поездки в Центральную Азию. Об этом сообщает Reuters.

Во время встречи с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым Макрон одобрительно высказался о позиции страны, в частности, ее отказа стать на сторону Москвы во время нападения на Украину.

"Франция ценит путь, по которому вы следуете, отказываясь быть вассалом любой власти и стремясь строить многочисленные и сбалансированные отношения с различными странами", — сказал Макрон.

Он назвал встречу с Токаевым "исторической" и отметил, что понимает давление и трудности, которые испытывает Казахстан.

"Я ни в коем случае не недооцениваю геополитические трудности, давление, которое некоторые могут оказывать на вас", — сказал президент Франции.

Он также отметил, что Франция и Казахстан подписали деловые соглашения, включая декларацию о намерениях по партнерству в востребованной отрасли редкоземельных и редких металлов.

"Богатый нефтью Казахстан уже стал альтернативным поставщиком сырой нефти для европейских стран, который перекрывает поставки из России, и является важным звеном на новом торговом маршруте Китай-Европа в обход России", — говорится в сообщении.

Отметим, что Казахстан и Узбекистан, который Макрон посетит следующим, отказались признать аннексию Россией украинских территорий и пообещали придерживаться санкций Запада против Москвы, одновременно называя как Россию, так и западные страны, такие как Франция, своими стратегическими партнерами.

Несколько президентов Франции ранее посещали Казахстан, но визит Макрона в Узбекистан будет первым со времени развала СССР.

"Мы уважаем наших друзей, мы здесь, когда мы им нужны, и мы уважаем их независимость", — подчеркнул президент Франции.

5 августа стало известно, что в Казахстане хотят запретить символы "Z", "V" и "Армия России". Сейчас Генпрокуратура прорабатывает правовые основания для запрета реализации этнополитизированной символики в стране.