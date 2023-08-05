Прославляют агрессию РФ: в Казахстане хотят запретить символы "Z", "V" и "Армия России"

Госорганы совместно с Генпрокуратурой РК прорабатывают правовые основания для запрета реализации этнополитизированной символики в Казахстане.

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Военные символы "Z", "V", "Армия России", "Вежливые люди", "ЧВК Вагнер" хотят запретить в Казахстане. Об этом пишет издание nur.kz.

Отмечается, что из-за войны, которую начала Россия против Украины, этнические русские, которые живут в республике, начали везде демонстрировать буквы "Z" и "V" на одежде, авто и игрушках, чем начали раздражать жителей Казахстана.

По словам прокурора отдела защиты общественных интересов прокуратуры Семея Куат Бапинова, зафиксированы факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, "Армия России", "Вежливые люди" и т.д., которые, по его словам, вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

"В связи с этим Генпрокуратурой РК направлено предложение в правительство РК о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства", — сообщил прокурор.

Предпринимателям посоветовали изъять из продажи всю продукцию, которая содержит подобную символику, а арендодателям торговых площадок порекомендовали не реже одного раза в месяц проверять продукцию, которую реализуют арендаторы.

"Осуждая военные действия России в Украине, мы должны твердо стоять на том, что символы, которые прославляют российскую военную агрессию, такие как буквы "Z", "V" или другие символы, используемые для этой цели, не имеют места на публичных мероприятиях", — сказал председатель комиссии по правам человека и коммуникаций Артус Кайминьш.

Также следует уточнить, что соответствующая информация была опубликована и на странице национальной палаты предпринимателей "Атамекен". И несмотря на то, что позже соответствующий материал удалили, в интернете остался кэш страницы.

Напомним, что в России запретят призывы арестовать Путина и будут наказывать за это. Депутаты Госдумы решили запретить деятельность Международного уголовного суда и других органов, "направленных против РФ" и готовят предложения о введении штрафов и лишения свободы за поддержку МУС и других органов.

Ранее сообщалось, что в России запретили организацию "Совет матерей и жен". Минюст признал ее иноагентом.