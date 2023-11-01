"Российская провокация": в МИД отреагировали на "визит" чиновников Ялты в Турцию (фото)

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, ведомство уже запросило официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации.

Министерство иностранных дел Украины запросило официальные объяснения от Турции из-за участия представителей российской администрации Ялты в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

Что известно о "визите"

Оккупанты из Ялты господствуют подписать "соглашение об установлении побратимских отношений" с муниципальным районом столицы Турции, сообщила глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

"Готовимся к сотрудничеству и побратимству с одним из самых красивых и уютных муниципальных районов Стамбула — Бейликдюзю. Определяем сферы и направления деятельности, после чего подпишем соглашения", — проинформировала российских журналистов Павленко.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

По информации журналистов, также состоялась встреча с председателем местной торгово-промышленной Палаты Искендером Дуричем — в Бейликдюзю расположен крупный торговый порт и промышленная зона, есть заинтересованность в сотрудничестве с Ялтой.

Что говорят в Украине?

"Известно, что российские оккупанты приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул. Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации", — отметил Олег Николенко.

Он отметил, что, согласно нормам международного права, Крымский полуостров является частью территории Украины, которая временно оккупирована Российской Федерацией.

Согласно резолюции Генассамблеи ООН, любые стороны должны воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус украинского Крыма.

"Ожидаем, что власти Турции, которая поддерживает территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", — подчеркнул представитель МИД.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что россияне вынуждены что-то придумывать о дыме на Керченском мосту. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Крыму "продолжается и будет продолжаться плановая работа" украинских Сил безопасности и обороны по уничтожению военного потенциала армии РФ, конечной целью которой является освобождение полуострова.