Шойгу не имеет политических амбиций в РФ и не займет место Путина, — эксперты

В прошлом году Сергея Шойгу признали вторым по популярности политиком после Владимира Путина. Но по словам военного эксперта Ивана Ступака, Шойгу считается наиболее лояльным по отношению к действующему президенту РФ.

Политические эксперты считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу является наиболее лояльным к Путину и готовит политические интриги с Китаем. Об этом они рассказали Фокусу для материала "Шойгу миротворец. Почему российский министр обороны начал искать мира в Украине".

"Шойгу чрезвычайно лояльный к Путину политик, он бы не говорил от себя ничего такого, если бы ему не дали та то "зеленый свет". Тема переговоров и отношений с Западом является вотчиной Сергея Лаврова, я так думаю, что теперь к дипломатии подключили еще и военную дипломатию", — объясняет Фокусу военный эксперт Иван Ступак.

В июле 2022 года российский Левада центр назвала Шойгу вторым по популярности политиком в России (первое место за Путиным) Заявление о мирных переговорах Шойгу сделал в Китае, именно в те дни, когда в сети обсуждали "очередную смерть Путина". В свою очередь, это дало повод для конспирологических теорий о том, что Шойгу готовится занять кресло российского лидера, за чем и полетел договариваться в Пекин.

Однако, по мнению специалистов, эти слухи скорее нацелены на внутреннего российского потребителя, чтобы исследовать настроения общества перед предстоящими выборами президента. В свою очередь, Шойгу никогда не имел политических амбиций и является наиболее лояльным к Путину в его окружении.

По мнению Олега Лесного, не стоит также искать конспирологии в битве мифических башен Кремля, если бы там действительно что-то происходило, то об этом никто бы не озвучивал.

"Шойгу не может быть самостоятельной политической фигурой, после всего того, что происходит в России, только представьте, как он может начать свою игру в не бояться за свою жизнь в дальнейшем", — говорит он.

Напомним, по словам Шойгу, Россия готова к переговорам с Западом по Украине "на реалистичных началах". Глава оборонного ведомства РФ отметил, что переговорам препятствует позиция Запада, в основе которой — желание нанести России стратегическое поражение.

Больше читайте в материале Фокуса "Шойгу миротворец. Почему российский министр обороны начал искать мира в Украине". После Путина и Лаврова за дело взялся Шойгу, который призвал Запад к урегулированию "украинского кризиса" и обсуждению дальнейшего послевоенного сосуществования.