Россия готова к переговорам с Западом по Украине "на реалистичных началах", — Шойгу

Глава оборонного ведомства РФ отметил, что переговорам препятствует позиция Запада, в основе которой — желание нанести России стратегическое поражение.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступая на Сяншаньском форуме в Пекине 30 октября заявил, что Россия сохраняет готовность переговоров с Западом по урегулированию украинского кризиса на "реалистичных началах". Однако таким переговорам препятствуют планы Запада по нанесению стратегического поражения России. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Глава оборонного ведомства страны-агрессора отметил, что Москва готова к обсуждению любых вопросов безопасности, если диалог будет построен на принципах равноправия и уважения сторон. Но нынешняя позиция Запада, которая якобы основана на желании нанести России стратегическое поражение, делает невозможным плодотворные переговоры.

"Без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны", – заявил Шойгу.

Министр также сказал о готовности Москвы к политическим дискуссиям, которые включали в себя урегулирование ситуации в Украине, а также вопросы по дальнейшему сосуществования России и западных стран.

"Сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах – как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", — подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что ядерным державам, которые входят в Совет безопасности ООН необходимо обеспечить равноправные отношения, поскольку они несут ответственность за глобальную безопасность во всем мире.

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"Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость. Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран", — подытожил российский министр.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал главное условие проведения переговоров с Москвой. По его словам, разговор с Кремлем о прекращении огня невозможен до тех пор, пока Россия не вернет все оккупированные ею украинские территории.