Росія готова до переговорів із Заходом щодо України "на реалістичних засадах", — Шойгу

Глава оборонного відомства РФ зазначив, що переговорам перешкоджає позиція Заходу, в основі якої — бажання завдати Росії стратегічної поразки.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час виступу на Сяншаньському форумі в Пекіні 30 жовтня заявив, що Росія зберігає готовність переговорів із Заходом щодо врегулювання української кризи на "реалістичних засадах". Однак таким переговорам перешкоджають плани Заходу щодо нанесення стратегічної поразки Росії. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Очільник оборонного відомства країни-агресора наголосив, що Москва готова до обговорення будь-яких безпекових питань, якщо діалог буде побудований на принципах рівноправності та поваги сторін. Але нинішня позиція Заходу, яка нібито заснована на бажанні завдати Росії стратегічної поразки, унеможливлює плідні переговори.

"Без перегляду Заходом своєї деструктивної лінії, яка передбачає нанесення Росії стратегічної поразки, плідні переговори в цій сфері навряд чи можливі", — заявив Шойгу.

Міністр також сказав про готовність Москви до політичних дискусій, які містили б в собі врегулювання ситуації в Україні, а також питання щодо подальшого співіснування Росії та західних країн.

"Зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах — як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом", — наголосив Шойгу.

Він додав, що ядерним державам, які входять до Ради безпеки ООН, необхідно забезпечити рівноправні відносини, оскільки вони несуть відповідальність за глобальну безпеку в усьому світі.

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"Щоб сформувати справедливий, багатополярний світопорядок, потрібно оновити архітектуру міжнародної безпеки, надати їй більшої стійкості. Для цього необхідно об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн", — підсумував російський міністр.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав головну умову проведення переговорів із Москвою. За його словами, розмова з Кремлем про припинення вогню неможлива доти, доки Росія не поверне всі окуповані нею українські території.