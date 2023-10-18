Війська НАТО тренуються завдавати ядерного удару по РФ: Шойгу занепокоївся

Очільник оборонного відомства РФ стверджує, що війська НАТО на навчаннях регулярно відпрацьовують застосування ядерної зброї по території РФ за допомогою авіації США та ядерних сил НАТО.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії міністерств оборони Росії та Білорусі заявив, що країни НАТО готуються завдати ядерний удар по території РФ. Це планують зробити під час військових навчань "на східному фланзі альянсу". Про це пише The Moscow Times.

Очільник оборонного відомства Росії заявив, що війська НАТО регулярно проводять навчання на "сценаріях військового конфлікту" з Росією та Білоруссю і відпрацьовують "застосування ядерної зброї за допомогою авіації США та ядерних сил НАТО.

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Він також висловив занепокоєння, що після початку повномасштабного вторгнення РФ до України кількість військ НАТО у Східній Європі та країнах Балтії зросла у 2,5 рази та перевищила 30 тисяч осіб. Шойгу заявив, що вони становлять загрозу для Російської Федерації.

За словами Шойгу, у відповідь на це російська армія зміцнює свої західні рубежі і "вживає відповідних заходів".

НАТО проводить давно заплановані щорічні ядерні навчання

У НАТО заявили, що збільшення військової присутності НАТО у східній частині Альянсу стало відповіддю на поводження Росії, що віддзеркалює схему її агресивних дій стосовно сусідів і ширшої трансатлантичної спільноти.

"Росія становить найбільш значущу і пряму загрозу безпеці держав–членів Альянсу і миру і стабільності на євроатлантичному просторі", — йдеться в повідомленні.

У понеділок, 16 жовтня 2023 року, НАТО розпочали свої давно заплановані ядерні навчання "Стедфаст нун", під час яких 60 літаків візьмуть участь в тренувальних польотах над південною Європою.

У маневрах беруть участь 13 країн Альянсу і різні типи літаків, включно з найсучаснішими літаками-винищувачами і американськими бомбардувальниками B-52.

"Наші навчання допоможуть забезпечити надійність, дієвість і безпечність наших ядерних сил стримування", – сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що рішення США таємно відправити Україні ракети ATACMS не сподобалося Росії і там почали погрожувати.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала менше десятка ракет ATACMS від США. Неназваний чиновник зазначив, що отримана Україною версія ракет має меншу дальність — 160 кілометрів.