"Груба помилка" і зіткнення з НАТО: у РФ висловилися про таємне постачання ATACMS Україні

За словами посла РФ у США Анатолія Антонова, рішення Вашингтона, яке приховувалося від громадськості, нібито матиме глобальні наслідки.

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Рішення Сполучених Штатів Америки таємно відправити Україні ракети ATACMS не сподобалося російській стороні, тому пролунали погрози про наслідки. Про це повідомив посол РФ у США Анатолій Антонов 17 жовтня.

За його словами, той факт, що тепер у ЗСУ є далекобійні ракети, є "грубою помилкою", яка матиме свої наслідки найближчим часом.

Ба більше, російський дипломат переконаний, що Вашингтон дедалі більше наближає події, які можуть призвести до прямого зіткнення НАТО з Москвою. Також це схоже на лінію повного згортання відносин між двома країнами.

"Рішення Білого дому про направлення українцям далекобійних ракет — груба помилка. Наслідки цього кроку, який навмисно приховувався від громадськості, матимуть найсерйозніший характер", — заявив Анатолій Антонов.

Окремо російський посол зазначив, що передача ракет нібито ніяк не вплине на розстановку сил на фронті.

ATACMS для України: подробиці

17 жовтня з'явилася версія, що Україна таємно отримала ракети ATACMS від США і завдяки цьому було завдано ударів по аеродрому в Бердянську. Вашингтон ухвалив таке рішення, щоб посилити потенціал українських військових під час контрнаступу.

"Невелику кількість ракет останніми днями таємно відправили в Україну, де вони підвищать можливості Києва з нанесення дальніх ударів по російських силах на важливому етапі контрнаступу", — ідеться в повідомленні.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ракети вже перебувають у розпорядженні військових і перші випробування показали себе якнайкраще.

Окремо глава держави подякував американському президенту Джо Байдену за виконання домовленостей.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала менше десятка ракет ATACMS від США. Неназваний чиновник зазначив, що отримана Україною версія ракет має меншу дальність — 160 кілометрів.