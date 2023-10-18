"Грубейшая ошибка" и столкновение с НАТО: в РФ высказались о тайных поставках ATACMS Украине

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, решение Вашингтона, которое скрывалось от общественности, якобы будет нести за собой глобальные последствия.

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Решение Соединенных Штатов Америки тайно отправить Украине ракеты ATACMS не понравилось российской стороне, поэтому прозвучали угрозы о последствиях. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов 17 октября.

По его словам, тот факт, что теперь у ВСУ есть дальнобойные ракеты, является "грубейшей ошибкой", которая будет иметь свои последствия в ближайшее время.

Более того, российский дипломат убежден, что Вашингтон все больше приближает события, которые могут привести к прямому столкновению НАТО с Москвой. Также это похоже на линию полного свертывания отношений между двумя странами.

"Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет – грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер", — заявил Анатолий Антонов.

Отдельно российский посол отметил, что передача ракет якобы никак не повлияет на расстановку сил на фронте.

ATACMS для Украины: подробности

17 октября появилась версия, что Украина тайно получила ракеты ATACMS от США и благодаря этому были нанесены удары по аэродрому в Бердянске. Вашингтон принял такое решение, чтобы усилить потенциал украинских военных в ходе контрнаступления.

"Небольшое количество ракет в последние дни было тайно отправлено на Украину, где они повысят возможности Киева по нанесению дальних ударов по российским силам на важном этапе контрнаступления", — говорится в сообщении.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ракеты уже находятся в распоряжении военных и первые испытания показали себя наилучшим образом.

Отдельно глава государства поблагодарил американского президента Джо Байдена за выполнение договоренностей.

Ранее сообщалось, что Украина получила менее десятка ракет ATACMS от США. Неназванный чиновник отметил, что полученная Украиной версия ракет имеет меньшую дальность — 160 километров.