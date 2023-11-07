Республиканцы в Сенате США выдвинули условия для оказания помощи Украине, — СМИ

По информации журналистов, Белый дом включил финансирование иммиграции в дополнительный план на 106 миллиардов долларов, но никаких изменений в политике не произошло.

Группа республиканцев в Сенате США требует ужесточения требований о предоставлении убежища на южной границе страны и других политических изменений в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на сумму 106 миллиардов долларов для дополнительного финансирования Израиля и Украины, пишет The Wall Street Journal.

Журналисты считают, что это "является первым шагом в том, что, как ожидается, станет мучительной борьбой за одобрение пакета".

Документ, выдвинутый группой сенаторов-республиканцев, включая сенаторов-республиканцев Джеймса Лэнкфорда (Оклахома), Линдси Грэма (Южная Каролина) и Тома Коттона (Арканзас), представляет собой предложение относительно переговоров с демократами в Сенате и Белым домом, что сигнализирует о некоторой открытости к изменениям в иммиграционной политике. Запрос Байдена включал деньги на пограничные операции, но не включал никаких изменений в политике.

За последние два года число незаконных пересечений границы достигло рекордного уровня. Это спровоцировало среди прочего рост преступности.

Политики требуют от президента США Джо Байдена разобраться с этой внутренней проблемой, прежде чем просить деньги для помощи Украине.

Предоставление США помощи Украине

Без финансовой поддержки США украинцы могут проиграть войну. Об этом сказал министр обороны Ллойд Остин во время слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям 31 октября. Он и госсекретарь США Энтони Блинкен пытались убедить конгрессменов, что идея одновременной поддержки союзников — таких, как Израиль, Тайвань и Украина — в национальных интересах Соединенных Штатов.

"Если Путину позволят продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а потенциально направится в следующую — страну НАТО, что вызовет выполнение нами наших обязанностей по статье 5 альянса НАТО", — заявил госсекретарь США.

Кроме этого, 25 октября сообщалось, что сенатор-республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон стал новым Спикером Конгресса США после внутрипартийных споров, которые продолжались несколько недель в Палате представителей. В прошлом Джонсон демонстрировал, что не на все 100% поддерживает выделение помощи Украине, однако, судя по всему, Израиль в противостоянии ХАМАС он поддерживает всецело.

Напомним, 4 ноября генерал Ходжес объяснил, почему помощи США недостаточно для освобождения Крыма. По его мнению, есть две причины, по которым Вашингтон опасается деоккупации Крымского полуострова.