Идеи о возможном увольнении генерала Залужного время от времени появляются на Банковой, — эксперт

Залужному сегодня больше верят, чем церкви. Если мы начнем увольнять тех, кого Украина считает лучшими, то это будет самая большая ошибка и в глазах общества.

После статьи в издании Time о настроениях Владимира Зеленского и тезиса об увольнении топ-генерала за провал контрнаступления, в обществе снова заговорили о возможном громком политическом решении — отставке главкома Валерия Залужного. Однако такое действие вряд ли возможно. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Зеленский или Залужный. Может ли боевой генерал победить на выборах в Украине" говорит политолог Николай Давидюк.

"Если Зеленский решится на этот шаг, это делегитимизирует его как президента, — говорит он, — Залужный сегодня самый рейтинговый военный с наибольшим рейтингом доверия к нему, как к военному и человеку. Залужному сегодня больше верят, чем церкви. Если мы начнем увольнять тех, кого Украина считает лучшими, то это будет самая большая ошибка и в глазах общества, и в глазах международных партнеров".

Но при этом эксперт не исключает, что идеи о возможном увольнении время от времени появляются на Банковой.

"О чем думает президент, и что ему приносят его советники — написал Саймон Шустер. Есть проблемы. Президента окружает большое количество людей, которые ему приносят некачественные решения. Могут ли ему "носить" увольнение Залужного? Теоретически — да. Но мы этого наверняка знать не можем, мы не работаем в Офисе президента, — объясняет он. — Но те, кто их несут — самые большие предатели. Если, к примеру, у вас есть ядерное оружие, а вам говорят продать его, то это не ваши друзья. У нас есть супер оружие — генерал, которого с руками и ногами заберут в НАТО. Ему дадут высокую должность, а мы останемся ни с чем".

Ранее Фокус писал, что Залужный назвал пять "ключей" к победе Украины.

Больше читайте в материале Фокуса "Зеленский или Залужный. Может ли боевой генерал победить на выборах в Украине".