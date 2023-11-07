Ожидаем историческое решение: Зеленский анонсировал важные новости от ЕС (видео)

Украина выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС и абсолютно сознательна, чтобы приобрести там членство, сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Еврокомиссия одобрит отчет, который подготовила Украина по выполнению поставленных перед ней требований. Об этом он сказал в своем вечернем обращении 7 ноября.

"Завтра важный день. Ожидаем исторический вывод Евросоюза — отчет по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии. И уже готовим наши дальнейшие шаги — после этого отчета. Нашу законодательную работу, усиление институтов государства", — сказал президент.

Он отметил, что Украина уже прошла большой путь в приближении к Евросоюзу и готова приобрести членство в ЕС.

"Украина будет в ЕС. И мы придем к этому, в частности, благодаря трансформации нашего государства — внутренней трансформации, которая абсолютно отвечает интересам наших людей. ЕС для Украины — это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС — это усиление всего сообщества", — сказал он.

Напомним, что Венгрия будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, пока не будут выполнены требования по языку образования.

Ранее сообщалось, что во внутреннем документе Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.