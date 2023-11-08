Запад пытается спрогнозировать, какими могут быть мирные переговоры с РФ, — эксперт

Западные СМИ находятся в инерции украинской войны, поэтому стараются не упустить момент, чтобы дать самую большую сенсацию первыми, рассказал эксперт.

Систематические "инсайды" о мирных переговорах с Россией можно объяснить с точки зрения двух основных факторов. Во-первых, это прощупывание западных элит — часть западных элит ищет варианты окончания войны в Украине, поэтому в постоянной дискуссии. Во-вторых, это заинтересованность РФ в быстрой остановке военных действий на существующих условиях. В ход идет расшатывание ситуации в самой Украине и активизация агентурной сети в Европе. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политический эксперт Олег Саакян в материале "Ни войны, ни мира. Почему на Западе подняли тему мирных переговоров с Москвой".

"Не надо забывать, что западные СМИ находятся в инерции украинской войны, поэтому стараются не упустить момент, чтобы дать самую большую сенсацию первыми, в надежде, что на нее потом отреагируют. Такое своеобразное поднятие информационной волны, с ожиданием определенных трендов от нее", — говорит Фокусу эксперт.

Саакян напоминает, что Украине существует законодательный запрет на переговоры с Владимиром Путиным и другим российским руководством. Даже если представить, что такие переговоры идут на неформальном уровне, то это подпадает под трактовку государственной измены Украины.

Разговоры о мирных переговорах будут возникать систематически, вплоть до момента пока они действительно не будут возможны. Это объясняется необходимостью держать эту тему в информационной повестке дня и поисках вероятных вариантов выхода из ситуации.

Больше читайте в материале Фокуса "Ни войны, ни мира. Почему на Западе подняли тему мирных переговоров с Москвой".