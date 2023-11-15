Планета на двоих. Джо Байден и Си Цзиньпин определят, каким будет мир в 2024 году

Впервые за шесть лет Си Цзиньпин лично прилетел в США. Его встречу с президентом США Джо Байденом еще задолго до определения даты назвали судьбоносной для всего мира. Оба политика говорят о необходимости нового мирового порядка и урегулирования разногласий. Фокус разбирался, чего ждать от встречи американского и китайского лидеров и какие последствия она будет иметь для войны в Украине.

Сегодня в Сан-Франциско пройдут переговоры президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Мероприятие состоится в рамках саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в этом году проходит в США. Уровень этих переговоров и ожиданий от них подчеркивает то, что Си впервые с 2017 года посетит Соединенные штаты. Также это будет всего лишь вторая его встреча с Байденом с момента его избрания президентом. Впервые политики встречались на полях саммита Большой двадцатки (G20) на острове Бали в ноябре 2022 года.

"В 2022 году была попытка очертить минимальные рамки отношений двух стран на следующий год. Но, тогда ничего не получилось, повлиял целый комплекс событий, среди которых инцидент с китайским воздушным шаром в США и визит Нэнси Пелоси на Тайвань", — отмечает Фокусу президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", специалист по вопросам Восточной Азии Артур Харитонов.

США согласились, что с Китаем можно торговать, но не микросхемами, которые потом попадают в военную продукцию Фото: Getty Images

Незадолго до встречи Си и Байдена, пресс-служба Белого дома заявила, что будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений США и Китая, важность поддержания открытых каналов связи, а также ряд региональных и глобальных проблем. Впоследствии советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что Байден будет настаивать на восстановлении каналов связи между военными двух стран.

По словам Харитонова, Китай разорвал военные связи с США, хотя формально их и так не существовало. Для понимания, такие военные связи существуют между Вашингтоном и Москвой еще с 1962 года, времен Карибского кризиса.

"То есть, руководитель Пентагона может в любой момент связаться с Минобороны РФ, если есть угроза прямого военного столкновения. Такого с Китаем никогда не было", — объясняет эксперт.

Китайская дипломатия, уже традиционно для себя, никаких заявлений относительно будущих переговоров не распространяла.

Какие вопросы обсудят Си и Байден

В СМИ встречу двух политиков называют судьбоносной для будущего мирового порядка. Недаром, именно Байден выступил с заявлением, что существующий мировой порядок требует изменений, а США готовы строить новый. В свою очередь, Си показал заинтересованность в этом процессе и призвал Вашингтон к мирному сосуществованию над урегулированием разногласий для процветания как двух стран, так и мира в целом. Фокус уже рассказывал, что РФ потеряла свое влияние, как геополитического игрока и больше не рассматривается, как страна, имеющая влияние на мировую политику.

Сейчас взаимоотношения между США и Китаем имеют сложный характер. К торговым войнам, начавшимся еще при президентстве Дональда Трампа, добавилась угроза прямого военного столкновения из-за угрозы Китая вторгнуться на Тайвань.

По мнению эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, встреча Си и Байдена не будет сама по себе судьбоносной, но она положит начало тому процессу, который может претендовать на такое определение. То есть, это явно не должна быть последняя встреча. Это должно стать форматом — мы уже видели предыдущие переговоры на уровне советников, министров иностранных дел и обороны, теперь на уровне президентов. Именно в таком формате она должна продолжать существовать.

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань в 2022 году чуть не развязал войну с Китаем Фото: Getty Images

"Ключевой темой переговоров является значительное восстановление военного сотрудничества и военных контактов на уровне министерств обороны. В первую очередь, что это так называемые меры по повышению доверия, то есть Пекин и Вашингтон уже четко понимают, что они стали ключевыми полюсами нового глобального противостояния. Здесь уже нет вопроса, что Россия является великой державой или такой, с которой надо считаться. И что именно США и Китаю между собой надо определять эти новые правила игры, надо понять как это будет работать, какие новые правила в международных отношениях, что допустимо, а что недопустимо, какая провокация допустима, а какая провокация будет восприниматься как неправомерная или сверхурочное обострение", — объясняет он Фокусу.

Эксперт отмечает, что в свете этих переговоров, вопрос Украины будет ключевым, ведь все началось с российской агрессии 24 февраля 2022 года. Россия фактически разрушила тогдашний порядок, уничтожила правила игры и поэтому теперь надо разбираться как это все будет по новому работать. Он утверждает, что эта встреча Си и Байдена не станет обычной формальностью — есть большая заинтересованность, в первую очередь со стороны китайцев. Поэтому стоит ожидать больше практических решений, чем формальных контактов, переговоров ради переговоров.

Как готовили встречу Байдена с Си Цзиньпином

"Встрече Байдена и Си предшествовала колоссальная работа администрации президента США. Подготовка этих переговоров заняла много времени и сил, их готовили восемь месяцев. Сюда надо вспомнить большое турне госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина по странам Востока. В первую очередь, это налаживание и укрепление связей США с Вьетнамом и Таиландом", — говорит Харитонов.

Он напоминает, что все предыдущие попытки посадить за стол переговоров этих политиков не имели никаких шансов на реализацию. Байден отправлял многочисленные делегации в Китай, было около 8-9 раундов переговоров, но без результатов. Китай ставил условия по определению правил конкурентности торговли, хотел избавиться от санкций для Народно-освободительной армии Китая. Собственно, все сошлось к заявлению министра торговли США Джины Раймондо — условно, мы можем торговать с Пекином зерном и мукой, но не технологиями и чипами, которые будут использоваться в военном производстве.

Си и Байден встречаются второй раз за два последних года, но отношения США с Китаем далеки от нормальных Фото: Getty Images

Александр Краев подчеркивает, что сейчас настал тот момент, когда США и Китай имеют общее видение так называемых необходимостей. Администрации Си и Байдена должны понять, что думают с другой стороны, понять их логику, их потребности, их желания. То, что эти две страны оппоненты, еще не значит, что нужно говорить.

"Надо понимать, как не допустить большой глобальной войны, потому что как в случае первой холодной войны, так и нынешней, второй холодной войны, ни одна из крупных стран не заинтересована в уничтожении человечества. Нужно вырабатывать новую систему глобального противостояния, трудно играть в такую игру, когда ты не знаешь ее правил. США и Китаю сейчас нужно эти правила наработать", — говорит он.

Китай и США берут тактическую паузу на 2024 год

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что не стоит ждать, что по результатам переговоров Байдена и Си будут сделаны какие-то публичные заявления, которые дадут возможность понять их последствия. Это, в первую очередь, диалог двух противоположных стран, находящихся на разных политических полюсах и формирующих свою стратегию. Это не потенциальные союзники, которые способны объединиться против всего плохого, ради всего хорошего. В дополнение, было бы слишком оптимистично полагать, что после такой встречи, китайский лидер решит надавить на Россию в вопросе войны в Украине.

"Китай сплотил вокруг себя автократическую коалицию, где РФ и Иран выступают правой и левой руками. Это та самая "ось зла" о которой говорят западные политики. Поэтому, сейчас стоит вопрос определения границ конкуренции между Китаем и США на 2024 год. По моему мнению, следует ожидать, что США предоставят Си условный прейскурант — чем придется платить за развязывание будущих войн. Оба политика будут пытаться добиться определенной тактической паузы на 2024 год и условий сосуществования для "Альянса демократии" и "Коалиции автократий". Украина попала в первый, но у нас идет война, поэтому чего нам ждать сейчас сложно прогнозировать", — говорит Харитонов.

Он напоминает, что 13 января 2024 года на Тайване пройдут выборы президента и парламента, для США важно, чтобы избирательный процесс не подвергся давлению или не произошло военного вторжения Китая.