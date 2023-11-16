"Хотел, чтобы мой первый визит был именно к вам": в Киев прибыл глава МИД Британии Дэвид Камерон (видео)

Новый глава МИД Британии приехал с первым зарубежным визитом в Киев, чтобы обсудить главные вопросы для Украины. В Офисе президента сообщили, о чем именно пойдет речь во время переговоров с Зеленским

В Украину прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон, которого накануне назначили на эту должность. Он уже встретился с главой Украины Владимиром Зеленским, о чем и сообщил президент.

По словам Зеленского, он уже обсудил с новым главой британской дипломатии оружие для фронта, усиление ПВО, "защиту наших людей и критической инфраструктуры".

"Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Камерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развития Великобритании, совершил в Украину", — написал глава Украины в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что фокус внимания к ситуации в Украине сместился, и это "не помогает". В то же время он выразил благодарность Британии за то, что она "всегда поддерживает Украину".

В то же время назвал встречу с министром Британии "хорошей" и сообщил о трех важных темах для Украины, которые обсуждались:

оружие для фронта,

усиление ПВО,

защита людей и критической инфраструктуры.

В свою очередь Дэвид Камерон заверил, что Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить внимание к Украине, а также объяснил, почему именно в Киев совершил первый свой визит на новой должности.

"Я хотел бы, чтобы мой первый визит был именно к вам. Лично я восхищаюсь силой и решимостью украинского народа. И своим визитом я хочу сказать, что мы продолжим оказывать вам моральную поддержку, дипломатическую поддержку, экономическую поддержку и прежде всего — военную поддержку, в которой вы нуждаетесь. Не только в этом году, но и в следующем году и столько, сколько потребуется", — заявил Дэвид Камерон.

Он добавил, у него были "некоторые разногласия" с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном, но назвал его политику в отношении Украины "лучшей вещью".

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Тем временем в Офисе президента уже сообщили, что основными темами переговоров Зеленского и Камерона стали ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора".

Они также выяснили, что именно нужно для реализации совместных инициатив на фоне продвижения украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности в развитие принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины.

Отдельное внимание уделили вопросам евроатлантической интеграции и поддержки Великобританией продвижения Украины к членству в НАТО.

Напомним, 13 ноября стало известно, что Дэвид Камерон, который в 2010-2016 годах был премьер-министром Великобритании, назначен новым министром иностранных дел. Как британцам, так и мировому сообществу на прошлой должности Камерон больше всего запомнился тем, что созвал референдум 2016 года, который привел к выходу Британии из ЕС и выступал за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе.