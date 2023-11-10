Британцы создали необычный полигон для ВСУ: бойцы жгут технику в настоящем селе (фото)

В селе проходят тренировки новобранцев с норвежскими инструкторами. На территории есть жилые дома, гостиницы и даже железная дорога.

Related video

В Великобритании создали полигон для украинских новобранцев из настоящего села. Населенный пункт находится на севере Англии. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В селе, которое теперь служит тренировочным участком, защитники учатся ведению боев в урбанизированной местности. В этом им помогают инструкторы из Норвегии, работающие в рамках многонациональной операции "Интерфлекс".

"На территории есть настоящие жилые дома, гостиницы, участок железной дороги, канализация — с такими объектами военные могут сталкиваться во время боевых действий на украинской передовой. Некоторые районы доработали, поставив искусственные дома", — отметили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, в селе кое-где стоит старая ржавая военная техника. Во время тренировок ее иногда поджигают. Как объяснили в Генштабе, это делается, чтобы ситуация больше напоминала "условия украинских прифронтовых сел".

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в СМИ информировали, что украинские операторы БПЛА обеспокоены потерей преимущества в использовании беспилотников на фронте. Журналисты объяснили, что Россия постепенно наращивает производство маневровых дронов с видом от первого лица, "меняя правила игры в этой войне".

В то же время военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник рассказал Фокусу, что защитники в ближайшее время будут наращивать удары дронами по территории РФ. Эксперт раскрыл одно условие, при котором такие атаки будут "по-настоящему полезными".