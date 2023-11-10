"Меняют правила игры": РФ перехватывает инициативу по использованию БПЛА, – СМИ

По словам украинских военнослужащих, российские оккупанты одерживают верх в применении дронов за счет более организованных поставок и наращивании расходов на производство.

Related video

Украинские операторы беспилотных летательных аппаратов выражают обеспокоенность потерей превосходства Украины в использовании дронов на поле боя, так как Российская Федерация вкладывает большие ресурсы в это направление. Об этом пишет Euractiv 9 ноября со ссылкой на украинских военных.

В статье упоминается о том, что применение на фронте маневренных дронов с видом от первого лица было одной из самых успешных и бюджетных стратегий украинских сил в борьбе против превосходящего врага.

Однако, по словам журналистов, РФ постепенно наращивает производство подобных БПЛА. По словам командира взвода БПЛА 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оккупанты одерживают верх за счет более организованных поставок и наращивании расходов на дроны.

"Дроны меняют правила игры в этой войне. Если мы все испортим, все будет сложно", — сказал военнослужащий.

По словам старшего сержанта роты БПЛА, иногда у экипажа может быть 10 идентифицированных целей, однако только два или три беспилотника.

"Таким образом, мы можем поразить двоих или троих, но нам придется отпустить семерых", — отметил военный.

Как отмечает старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт, РФ существенно нарастила производство FPV.

"Этот год был решающим для усилий России по внедрению этой технологии в больших количествах, и в 2024 году следует ожидать еще больших усилий", — констатировал аналитик.

Напомним, 9 ноября украинский разработчик BLITZ Aircraft Unmanned сообщил, что российские войска начали применять усовершенствованные ударные дроны "Ланцет", которые не остановят сетки и решетки.

Ранее, 7 ноября, исследователь беспилотных военных систем Сэмюэл Бендет отметил, что армия России доставила на территорию Украины первую партию новых ударных беспилотников "Скальпель", чтобы применять их в боевых действиях.