Еще пять лет войны в Украине полностью перекроят политическую власть страны, — эксперт

Украина не сможет жить еще пять следующих лет без проведения выборов президента и Верховной Рады, считает эксперт.

Прогноз длительного срока войны крайне негативный для Украины. Если он действительно подтвердится, то стоит ожидать, что война наберет формы другой интенсивности, а страну ждут большие политические изменения. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политолог Игорь Рейтерович в материале "Война на пять лет. Готова ли Украина к длительным боям и каких изменений стоит ждать".

"Вместе с тем, еще пять лет войны обязательно актуализируют вопрос проведения выборов в Украине, которые в свою очередь перекроят политическую карту. У населения появится запрос на новые политические проекты, которые будут предлагать альтернативу власти, если последняя покажет, что она не может выиграть эту войну. Надо понимать, как население будет настроено воспринимать определенные уступки, на которые придется идти", — говорит он Фокусу.

Рейтерович обращает внимание, что война на пять следующих лет приведет к большим демографическим потерям, в Украину не вернутся все те, кто уехал с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после завершения войны, но во время боевых действий готов баллотироваться. 6 ноября он отметил, что сейчас выборы не актуальны. По его словам, в Украине должны прекратиться "волны" с любыми вещами, которые раскалывают политически.

Больше читайте в материале Фокуса "Война на пять лет. Готова ли Украина к длительным боям и каких изменений стоит ждать".