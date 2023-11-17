Три шага: эксперт объяснил, что нужно для получения Украиной замороженных российских активов
На Западе 392,5 млрд долларов замороженных суверенных активов РФ. Примерно такая же сумма обездвижена на частных счетах россиян, рассказал эксперт.
Этих ресурсов хватит для очень длительной поддержки Украины, в плане субсидий для бюджета на те же соцвыплаты, и также на восстановление Украины. Об этом в комментарии Фокусу рассказал экономист, экс-член совета Нацбанка Украины Виталий Шапран в материале "Война на пять лет. Готова ли Украина к длительным боям и каких изменений стоит ждать".
"Другое дело, что наши европейские партнеры пытаются этот ресурс заместить кредитами, но, например Финляндия выступила за то, чтобы конфисковать эти активы для Украины, а в США профильный комитет Конгресса уже одобрил законопроект H.R.4175, который прямо переписывает конфискацию российских суверенных активов в США в пользу Украины", — объясняет Шапран.
Для получения доступа к этим ресурсам от Украины требуется: усилить борьбу с коррупцией особенно в сегменте государственных закупок и в налоговой системе, построить эффективную и прозрачную систему распределения гуманитарной помощи и средств на восстановление, а также, экономические реформы с учетом потребностей новых отраслей и сломанных войной логистических путей.
По мнению Шапрана, экономическая ситуация не настолько пессимистична, как может казаться, на первый взгляд. Объективные внешние факторы: валютный курс — стабильный, процентная ставка НБУ в т.ч. под давлением экспертного сообщества снижается, безработица минимальная, даже есть дефицит некоторых специальностей, улучшенные показатели роста ВВП, из-за войны появляются новые отрасли (например производство дронов). Действительно есть проблема с финансированием и неприятная зависимость от наших внешних партнеров, у которых идет свой бюджетный процесс, что требует от Киева терпения и уважения к "бюрократическому балету" в Конгрессе, Сенате и Европейской комиссии и Европарламенте.
Больше читайте в материале Фокуса "Война на пять лет. Готова ли Украина к длительным боям и каких изменений стоит ждать".