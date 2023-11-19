Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Новым командующим президент Украины назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука.

Владимир Зеленский 19 ноября записал традиционное видеообращение к жителям Украины. Президент Украины рассказал об итогах 634-го дня войны с РФ. И сообщил о кадровых изменениях.

Президент рассказал о кадровых изменениях во время своего ежедневного обращения к украинцам.

Зеленский сообщил о замене командующего Медицинскими силами ВСУ. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко глава государства новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука.

Заявление Владимира Зеленского

Казмирчук ранее занимал пост начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

Президент Украины подчеркнул, что нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения украинских солдат.

"От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все Силы обороны", -сказал Владимир Зеленский.

Кто такой Анатолий Казмирчук

Анатолий Петрович Казмирчук — заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, лауреат премии Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий. А также генерал-майор медицинской службы.

Ранее Казмирчук занимал должность начальника отделения общеврачебной помощи Центрального отделения поликлиники Министерства обороны Украины.

С 2005 по 2011 был начальником нефрологического отделения клиники урологии и нефрологии Главного военного клинического госпиталя.

21 ноября 2017 защитил докторскую диссертацию.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против некоторых физических лиц, которые поддерживали Российскую Федерацию.

Санкции коснутся экс-премьер-министра Украины Николая Азарова (2010-2014), экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника (2010-2014), а также бывшего народного депутата Олега Царева (2002-2014).