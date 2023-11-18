Зеленский утвердил санкции против экс-министров Азарова и Табачника: кто еще в списке

Пакет санкций предусматривает блокирование активов, полное ограничение торговых операций, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, вводящее санкции против некоторых физических лиц, которые поддерживали Российскую Федерацию. Соответствующее решение опубликовали на сайте Офиса президента.

Согласно указу №758/2023, санкции в частности коснутся:

экс-премьер-министра Украины Николая Азарова (2010-2014);

экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника (2010-2014);

бывших народных депутатов Украины Олега Царева (2002-2014) и Дмитрия Святаша (2002-2019).

Кроме них, в санкционный список попали:

"глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов;

"глава" так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник;

депутата Госдумы РФ Дмитрий Саблин;

российский пропагандист Юрий Кот.

Что предусматривает пакет санкций: детали

Санкциями предусмотрено блокирование активов, полное ограничение торговых операций, а также транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Кроме того пакет санкций предусматривает:

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств,

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества,

запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц,

запрет на осуществление сделок с ценными бумагами,

запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ и других организаций,

запрет на увеличение размера уставного капитала.

Срок действия санкций — 10 лет.

Напомним, что в декабре 2022 года было завершено специальное расследование в отношении Януковича и Азарова по делу Харьковских соглашений. Также Фокус писал, что суд разрешил арест экс-министра обороны Михаила Ежеля в связи с Харьковскими соглашениями. Кроме того, еще ранее подозрения из-за подписания Харьковских соглашений получили бывший министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.

1 ноября в Офисе генпрокурора сообщили, что бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову было предъявлено обвинение в сотрудничестве с Российской Федерацией.