Зеленский утвердил санкции против экс-министров Азарова и Табачника: кто еще в списке
Пакет санкций предусматривает блокирование активов, полное ограничение торговых операций, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, вводящее санкции против некоторых физических лиц, которые поддерживали Российскую Федерацию. Соответствующее решение опубликовали на сайте Офиса президента.
Согласно указу №758/2023, санкции в частности коснутся:
- экс-премьер-министра Украины Николая Азарова (2010-2014);
- экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника (2010-2014);
- бывших народных депутатов Украины Олега Царева (2002-2014) и Дмитрия Святаша (2002-2019).
Кроме них, в санкционный список попали:
- "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов;
- "глава" так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник;
- депутата Госдумы РФ Дмитрий Саблин;
- российский пропагандист Юрий Кот.
Что предусматривает пакет санкций: детали
Санкциями предусмотрено блокирование активов, полное ограничение торговых операций, а также транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Кроме того пакет санкций предусматривает:
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств,
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества,
- запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц,
- запрет на осуществление сделок с ценными бумагами,
- запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ и других организаций,
- запрет на увеличение размера уставного капитала.
Срок действия санкций — 10 лет.
Напомним, что в декабре 2022 года было завершено специальное расследование в отношении Януковича и Азарова по делу Харьковских соглашений. Также Фокус писал, что суд разрешил арест экс-министра обороны Михаила Ежеля в связи с Харьковскими соглашениями. Кроме того, еще ранее подозрения из-за подписания Харьковских соглашений получили бывший министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.
1 ноября в Офисе генпрокурора сообщили, что бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову было предъявлено обвинение в сотрудничестве с Российской Федерацией.