Урожайный день для НАБУ: нардепа Одарченко поймали на подкупе биткойнами, еще у двух — обыски (фото)
Дело с биткойнами — первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.
Действующему нардепу от партии "Слуга народа", члену комитета по антикоррупционной политике Андрею Одарченко из Харькова вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Еще двух нардепов — члена Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергея Лабазюка от партии "За будущее" и Владимира Козака — депутата из транспортного комитета Владимира Козака ("Слуга народа") обыскивают сотрудники НАБУ, о чем написал в собственном Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Поймали на попытке подкупа биткойнами: нардепу Одарченко вручили подозрение
За деньги нардеп предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры (эту должность занимает Мустафа Найем) неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов. Таким образом Одарченко пытался повлиять на выделение из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где он работает ректором.
Одарченко в 2021 году был избран ректором Государственного биотехнологического университета.
После выделения средств из фонда на криптокошелек обличителя-топпосадовца поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тысяч долларов.
Он предлагал главе Госагентства взятку в размере 8% от объема финансирования и передал часть этой суммы — 0,39 биткоина.
В ОО "Центр противодействия коррупции" информацию о личности взяточника Андрея Одарченко подтвердили.
"По версии следствия, он предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов (...) Это уже восьмой разоблаченный НАБУ и САП депутат только этого созыва: ранее подозрения получили Юрченко, Кузьминых, Дубневич, Марченко, Гунько, Горват, Трухин", — заявили в Центре.
Обыски у Лабазюка и Козака
У народного депутата Сергея Лабазюка от партии "За будущее" прямо сейчас НАБУ проводит обыск, рассказал нардеп Гончаренко.
"Урожайный день. И кстати, Лабазюк член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений", — написал Гончаренко.
Также, по словам Гончаренко, НАБУ обыскивает депутата из транспортного комитета Владимира Козака ("Слуга народа").
"А еще, он очень тесно связан с сельскохозяйственным производством, фермерством и изготовлением удобрений. Имеет завод по производству комбикормов и кормовых добавок. Сейчас пишут, что руководит его брат, но мы знаем эти схемы", — добавил Гончаренко.
Подробности и официальную информацию о Лабазюке и Козаке сейчас выясняют.
Напомним, Госспецсвязь опубликовал 20 ноября ответ на подозрение экс-главе Юрию Щиголю. Его подозревают в завладении 62 миллионами гривен. Пока было принято решение об увольнении главы Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жоры. Временным исполняющим обязанности главы ведомства назначен Дмитрий Маковский.