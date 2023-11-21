Урожайный день для НАБУ: нардепа Одарченко поймали на подкупе биткойнами, еще у двух — обыски (фото)

Дело с биткойнами — первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать.

Действующему нардепу от партии "Слуга народа", члену комитета по антикоррупционной политике Андрею Одарченко из Харькова вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Еще двух нардепов — члена Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергея Лабазюка от партии "За будущее" и Владимира Козака — депутата из транспортного комитета Владимира Козака ("Слуга народа") обыскивают сотрудники НАБУ, о чем написал в собственном Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Поймали на попытке подкупа биткойнами: нардепу Одарченко вручили подозрение

За деньги нардеп предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры (эту должность занимает Мустафа Найем) неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов. Таким образом Одарченко пытался повлиять на выделение из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где он работает ректором.

Члену комитета по антикоррупционной политике Андрею Одарченко вручили подозрение Фото: НАБУ

Одарченко в 2021 году был избран ректором Государственного биотехнологического университета.

НАБУ и САП вручат подозрение нардепу Одарченко Фото: НАБУ

После выделения средств из фонда на криптокошелек обличителя-топпосадовца поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тысяч долларов.

Он предлагал главе Госагентства взятку в размере 8% от объема финансирования и передал часть этой суммы — 0,39 биткоина.

Народный депутат уличен в попытке подкупа топ-чиновника биткойнами Фото: НАБУ

В ОО "Центр противодействия коррупции" информацию о личности взяточника Андрея Одарченко подтвердили.

"По версии следствия, он предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов (...) Это уже восьмой разоблаченный НАБУ и САП депутат только этого созыва: ранее подозрения получили Юрченко, Кузьминых, Дубневич, Марченко, Гунько, Горват, Трухин", — заявили в Центре.

Обыски у Лабазюка и Козака

У народного депутата Сергея Лабазюка от партии "За будущее" прямо сейчас НАБУ проводит обыск, рассказал нардеп Гончаренко.

"Урожайный день. И кстати, Лабазюк член Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений", — написал Гончаренко.

У нардепа Лабазюка прямо сейчас НАБУ проводит обыски, — Гончаренко Фото: surl.li/njtoq

Также, по словам Гончаренко, НАБУ обыскивает депутата из транспортного комитета Владимира Козака ("Слуга народа").

НАБУ обыскивает депутата из транспортного комитета Владимира Козака ("Слуга народа"). Фото: molbuk.ua

"А еще, он очень тесно связан с сельскохозяйственным производством, фермерством и изготовлением удобрений. Имеет завод по производству комбикормов и кормовых добавок. Сейчас пишут, что руководит его брат, но мы знаем эти схемы", — добавил Гончаренко.

Подробности и официальную информацию о Лабазюке и Козаке сейчас выясняют.

Напомним, Госспецсвязь опубликовал 20 ноября ответ на подозрение экс-главе Юрию Щиголю. Его подозревают в завладении 62 миллионами гривен. Пока было принято решение об увольнении главы Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жоры. Временным исполняющим обязанности главы ведомства назначен Дмитрий Маковский.