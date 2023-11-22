"Взят под стражу в зале суда": нардепу Одарченко избрали меру пресечения (видео)

Народного депутата подозревают в попытке дать взятку главе Госагентства по восстановлению Мустафе Найему на сумму 50 тысяч долларов. Средства нардеп планировал передать в криптовалюте.

В среду, 22 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения народному депутату, уличенному в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное исполняющим обязанности генпрокурора, и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев.

Решение суда также предусматривает возможность внесения залога в размере 15 миллионов гривен, а также возложение процессуальных обязанностей в случае его внесения.

"Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда", — заявили в САП.

В публикации не упоминается имя подозреваемого, однако по данным портала OBOZREVATEL, речь идет об Андрее Одарченко.

Дело Одарченко: что известно

Напомним, 22 ноября действующему нардепу от партии "Слуга народа", члену комитета по антикоррупционной политике Андрею Одарченко из Харькова вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления.

По данным следствия, нардеп предлагал главе Мустафе Найему неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов. Таким образом он пытался повлиять на выделение из фонда ликвидации последствий агрессии РФ денег на ремонт зданий университета, где он работает ректором.

Судя по записям разговоров, прослушанных во время заседания ВАКС, народный избранник планировал сбежать в первые дни вторжения РФ. Кроме того, в августе 2023 года он заявлял, что РФ оккупирует Харьков, и выступал за переговоры с РФ.