"Выгораживать не будут": во фракции "Слуга народа" приостановили членство Одарченко, – СМИ

Пресс-служба политсилы сообщила журналистам, что окончательное решение в отношении нардепа будет принято по результатам следствия.

Членство депутата Верховной Рады Андрея Одарченко, подозреваемого в попытке дать взятку главе Агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему, во фракции "Слуга народа" временно приостановлено на время следствия, проводимого Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом изданию "Громадське" сообщили в пресс-службе фракции "Слуга Народа".

В сообщении говорится, что подобная процедура является стандартной в случаях возбуждения уголовного дела, подозреваемым по которому проходит парламентарий. Окончательное решение в отношении Одарченко фракция будет принимать опираясь на результаты следствия.

"Еще раз хотим подчеркнуть, что, как и в предыдущих случаях, никто никого выгораживать не будет. Политическая ответственность уже наступила. Дальше дело за антикоррупционными органами", — отметили в пресс-службе фракции.

Дело Одарченко – что известно

Во вторник, 21 ноября, нардепу от партии "Слуга народа", члену комитета ВР по антикоррупционной политике Андрею Одарченко следователи НАБУ вручили подозрение. Согласно материалам следствия, Одарченко подозревается в попытке подкупа главы Госагентства восстановления Мутафы Найема.

Как утверждает следствие, Одарченко предлагал Найему взятку в криптовалюте Bitcoin, что эквивалентно 50 тысячам долларов. В обмен депутат просил выделить средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России на ремонт Государственного биотехнологического университета в Харькове, где он занимает пост ректора.

В среду, 22 ноября, на заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) следствие продемонстрировало доказательства вины подозреваемого. В частности фрагменты аудиозаписей прослушки разговоров Одарченко, из которых следует, что он планировал сбежать в первые дни вторжения РФ.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен.