"Ответственности не будет": у Зеленского рассказали, для чего Путину переговоры (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в Кремле хотят добиться определенного окончания войны, чтобы не было никакого наказания за военные преступления.

Российская Федерация не желает начинать переговоры с Украиной. Представители Кремля хотят капитулятивного окончания войны в свою пользу. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom.

По его словам, президент Владимир Путин и его подчиненные регулярно говорят о необходимости дипломатии, однако делается это по одной причине — они не хотят отвечать перед законом за совершенные военные преступления.

"Как только ты начинаешь вести переговоры, значит, ты войну не проиграл. Значит, юридической ответственности для Российской Федерации не будет, не будет репарационных выплат, международных трибуналов. То есть будет дальше существовать этот вялотекущий процесс уничтожения Украины под эгидой какого-то переговорного процесса", — заявил Михаил Подоляк.

В то же время Москва продолжит вкладывать деньги в милитарные технологии и вести себя более агрессивно на внешних рынках. Самое главное, считает советник главы ОП, что это позволит Путину не брать на себя ответственность за все то, что происходило по его вине в Украине многие годы. В этом и есть истинный мотив Кремля.

В связи с этим политическим элитам Запада нужно более ответственно подходить к этому процессу, ведь в 2014 году они не видели проблемы в оккупации Крыма и Донбасса, а это закончилось полномасштабной войной в Европе и крушением международного права.

"Россия хочет капитулятивного окончания войны в свою пользу. Грубо говоря, Украина должна признать за Россией захваченные территории, Украина должна признать отсутствие военных преступлений, Украина должна отказаться от репарационных претензий к России. Вот что хочет Российская Федерация", — продолжает Подоляк.

Украина же готова к переговорам только при одном условии — полный вывод российских войск за пределы нашей страны.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что США и Германия хотят заставить Украину вести переговоры с РФ. По данным журналистов, Берлин и Вашингтон планируют поставлять Киеву вооружение именно в тех количествах, чтобы украинская армия была способна удерживать нынешний фронт, но не освободить оккупированные РФ территории.