По словам замминистра МИД Сергея Рябкова, Россия не готова рассматривать вариант перемирия на основе формулы Владимира Зеленского. Оккупанты якобы продолжат выполнять свои задачи.

В России все чаще начали подымать тему мирных переговоров с Украиной, однако отказываться от своих целей в ходе войны они не планируют. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью изданию "Известия", которое было опубликовано 29 ноября.

По его словам, сейчас нет предпосылок того, что США якобы могут вынудить Украину сесть за стол переговоров. Более того, на нынешнем этапе дипломат даже представить себе не может подобный сценарий.

"Если у американских коллег есть какие-то идеи на этот счет, они вправе, разумеется, и вольны их изложить в любой форме. Мы их выслушаем. Но они должны обращаться не к нам, а к Киеву. С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина", — заявил Сергей Рябков.

Отдельно российский представитель МИД заявил, что Вашингтон якобы является главой западной группы, которая называет формулу мира Владимира Зеленского единственной основой для договоренностей. При этом дипломат убежден, что в такой способ явно не будет никаких договоренностей.

"На такой основе не просто никаких договоренностей не получится, но и диалог невозможен. Поэтому мы не готовы на этой основе что-либо рассматривать с США. Они должны работать со своими "подопечными". Я не просто не ожидаю перемирия, я ожидаю того, что цели СВО (официальное название войны в России, — ред.), безусловно, будут достигнуты", — подытожил Сергей Рябков.

В этом же интервью представитель МИД РФ заявлял, что Россия не исключает варианта того, что придется воевать против НАТО, ведь наладить отношения якобы уже не получится. Отдельно он отметил, что сейчас якобы все зависит от действий Альянса. Кремль продолжит защищать свои "национальные интересы" и готов к противостоянию.