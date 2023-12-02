Новая фаза войны: эксперт объяснил, что это значит и чего ждать дальше

По мнению военного эксперта, майора запаса Алексея Гетьмана, новая фаза войны, продлится пока не закончится зима.

Слова президента Владимира Зеленского о новой фазе войны не означают об изменениях на фронте и переходе в оборону. Зимний период уже является новейшей фазой, ведь боевые действия придется вести в новых условиях. Об этом в комментарии Фокусу рассказал военный эксперт, майор запаса Алексей Гетьман.

"В первую очередь, нам придется быть готовыми отражать атаки врага по всей линии разграничения. Добавьте сюда необходимость возведения фортификационных сооружений на севере и востоке, о которых говорил в своем обращении президент. Это необходимо для того, чтобы враг снова не попытался осуществить наступление по широкому фронту. До весны нужно привести в порядок войска, восстановить технику и личный состав. Это и есть новая фаза войны, которая продлится пока не закончится зима", — объясняет Фокусу Гетьман.

Эксперт напоминает, что армия не может всегда быть в наступлении, нужна передышка, восстановление сил и ресурсов.

Напомним, президент Зеленский рассказал, что с началом зимы война в Украине находится в новой фазе. Он также отметил, что доволен тем, что Силы обороны не отступают, но недоволен тем, что армия теряет людей. Также Зеленский вспомнил о военной помощи от партнеров, которые не предоставили то оружие, которое от них хотели.

Отметим, что понятие "фазы войны" является больше литературным значением, используемым для большего понимания. В военной науке под чем пониманием, речь идет об операциях. Именно военные операции имеют переход между фазами и отличаются между собой целым рядом критериев. Например, это могут быть стратегические, фронтовые или армейские, если речь идет о масштабе военной операции. По времени это могут быть — первые или последующие операции, уже по целям — наступательные или оборонительные.

Больше читайте в материале Фокуса "Зимняя кампания. Что означает переход в новую фазу войны и когда он закончится".