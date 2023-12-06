"Нет никакого шантажа": Сийярто ответил Бербок, почему Венгрия против членства Украины в ЕС

По словам венгерского дипломата, позиция Будапешта якобы продумана и обоснована, а вот глава МИД Германии не совсем досконально может понимать ситуацию, которая сложилась.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии ответил Германии на критику позиции Будапешта касаемо вступления Украины в Европейский Союз. Об этом Петер Сийярто написал на своей странице в социальной сети Facebook 5 декабря.

Он считает, что его немецкая коллега Анналена Бербок якобы не совсем досконально понимает ситуацию, которая сложилась, а позиция Венгрии от критики Запада не поменяется.

"Позиция Венгрии по вступлению Украины в Евросоюз продумана и обоснована, нет никакого шантажа и "игр". Мы точно отказываемся путать вещи, которые не имеют никакого отношения друг к другу", — заявил Петер Сийярто.

Отдельно он отметил, что ни народ Венгрии, ни местный парламент с правительством до сих пор не видят ни единой причины, почему Европа должна начать переговоры с Украиной о будущем членстве, ведь Киев якобы еще "слишком далек" от такого права.

"Было бы своевременнее для начала развивать стратегическое партнерство. Также должен с уважением обратить внимание госпожи главы МИД (Германии, — ред.) на то, что под давлением мы не изменим нашу позицию и предлагаем, для сохранения европейского единства, снять предложение начать переговоры с Украиной из повестки встреч в Брюсселе на следующей неделе", — подытожил Петер Сийярто.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС: позиция Германии

Во время визита в Словению глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Венгрии в вопросе членства Украины в ЕС является ошибочной, ведь нужно сделать все для того, чтобы защитить Украину и ее народ.

"Сейчас нет времени на игры. Если мы в ситуации, когда мир в Европе под угрозой – мы ежедневно и ежечасно должны делать все, что можем, чтобы защитить наших людей, и, более того, защитить украинцев", – отметила глава МИД Германии.

Напомним, 6 декабря сообщалось, что партия Орбана подала резолюцию в парламент против переговоров о вступлении Украины в ЕС. Венгерские политики призвали лидеров ЕС сначала провести тщательную оценку того, как возможное членство Киева повлияет на сплоченность и сельскохозяйственную политику внутри Евросоюза.