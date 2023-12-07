"Не успеваю": нардеп Вениславский рассказал, почему Зеленский его уволил

По словам парламентария, уход с должности был его инициативой — он обсудил это несколько дней назад с президентом.

Народный депутат Федор Вениславский сообщил, что причиной его увольнения с должности представителя президента в Верховной Раде стала высокая занятость военными проектами. Об этом он в четверг, 7 декабря, сообщил в комментарии изданию LIGA.net.

Парламентарий заявил журналистам, что обсуждал вопрос увольнения с президентом Владимиром Зеленским несколько дней назад.

По его словам, он занимается несколькими военными проектами, из-за чего часто приходится бывать возле линии фронта.

"Не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента", — подчеркнул Вениславский.

Президент Зеленский уволил Вениславского

Народный депутат Федор Вениславский был уволен с должности представителя президента в Верховной Раде. Указ об увольнении был подписан президентом Владимиром Зеленским 7 декабря 2023 года. Вениславский занимал эту должность с 2019 года. Он является членом фракции "Слуга народа".

Напомним, 5 декабря Вениславский заявил, что нынешнее законодательство Украины не предусматривает возможности уволиться в запас военнослужащим срочной службы во время военного положения.

Также он сообщил, что в Верховной Раде обсуждают вопрос возможности вручения повесток через электронную почту и заказным письмом.